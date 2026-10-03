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SSD Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 480GB (S78-440E350-P83) купить в Москве
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Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 480GB (S78-440E350-P83)

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Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 480GB (S78-440E350-P83) - фото 1
Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 480GB (S78-440E350-P83) - фото 2
Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 480GB (S78-440E350-P83) - фото 3
Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 480GB (S78-440E350-P83) - фото 4
Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 480GB (S78-440E350-P83) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
Энергопотребление
2
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 480GB (S78-440E350-P83) - фото 1
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 480GB (S78-440E350-P83) - фото 2
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 480GB (S78-440E350-P83) - фото 3
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 480GB (S78-440E350-P83) - фото 4
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 480GB (S78-440E350-P83) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 634052
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х22х5
Вес, г.
40

Описание товара Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 480GB (S78-440E350-P83)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 480 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 480GB (S78-440E350-P83)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
450
Максимальный ресурс записи (TBW)
250
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
2
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель объемом 480 ГБ подходит для пользователей, которым нужно достаточно места для хранения больших файлов и быстрого доступа к данным, обеспечивая надежность и скорость. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD MSI SPATIUM S270 480GB (S78-440E350-P83) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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