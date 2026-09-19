Накопитель SSD Transcend MTS420 480Gb (TS480GMTS420S)
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
480
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 300 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 366876
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
480
Размеры в упаковке, см
14х10х2
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD Transcend MTS420 480Gb (TS480GMTS420S)
Внутренний SSD-накопитель Transcend MTS420S создан специально для компактных ультрабуков. Он устанавливается в стандартный слот 2242 и занимает в два раза меньше места по сравнению с полноразмерными дисками.
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Внутренний SSD-накопитель Transcend MTS420S создан специально для компактных ультрабуков. Он устанавливается в стандартный слот 2242 и занимает в два раза меньше места по сравнению с полноразмерными дисками.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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