Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Digma SATA III 1Tb Run S9 M.2 2280 купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Digma SATA III 1Tb Run S9 M.2 2280

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Digma SATA III 1Tb Run S9 M.2 2280 - фото 1
Накопитель SSD Digma SATA III 1Tb Run S9 M.2 2280 - фото 2
Накопитель SSD Digma SATA III 1Tb Run S9 M.2 2280 - фото 3
Накопитель SSD Digma SATA III 1Tb Run S9 M.2 2280 - фото 4
Накопитель SSD Digma SATA III 1Tb Run S9 M.2 2280 - фото 5
Накопитель SSD Digma SATA III 1Tb Run S9 M.2 2280 - фото 6
Накопитель SSD Digma SATA III 1Tb Run S9 M.2 2280 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
  • Накопитель SSD Digma SATA III 1Tb Run S9 M.2 2280 - фото 1
  • Накопитель SSD Digma SATA III 1Tb Run S9 M.2 2280 - фото 2
  • Накопитель SSD Digma SATA III 1Tb Run S9 M.2 2280 - фото 3
  • Накопитель SSD Digma SATA III 1Tb Run S9 M.2 2280 - фото 4
  • Накопитель SSD Digma SATA III 1Tb Run S9 M.2 2280 - фото 5
  • Накопитель SSD Digma SATA III 1Tb Run S9 M.2 2280 - фото 6
  • Накопитель SSD Digma SATA III 1Tb Run S9 M.2 2280 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 730 руб. 
Начислим 172 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 619424
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Digma SATA III 1Tb Run S9 M.2 2280
10 730 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.2
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Digma SATA III 1Tb Run S9 M.2 2280

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Digma SATA III 1Tb Run S9 M.2 2280




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Высота, см
0.2
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
530
Развернуть
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Digma SATA III 1Tb Run S9 M.2 2280 - этот товар вы можете купить по цене 10730 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...