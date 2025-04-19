Накопитель SSD Patriot P300 1Tb (P300P1TBM28)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Patriot P300 1Tb (P300P1TBM28)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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Достоинства:
Комментарий:
работает уже несколько месяцев, пока все в порядке
Достоинства:
Комментарий:
хороший продукт . ёмкость соответствует 1Тб . скорость хорошая . не греется . странно . два чипика вего и 1Тб.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в MacbookAir a1466 2015 года. Через переходник. Отлично работает.
Достоинства:
Комментарий:
Настроилось все быстро. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Пока что четыре звезды, когда установлю и проверю возможно поменяю свой отзыв. Сам ssd не плохой посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
отлично за эту цену нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Товаром доволен. Установил. Зашёл в настройки. Назначил диску букву для обозначения. Запросил форматирование. Нажал на кнопку. После как прошло форматирование перегрузил комп. Теперь отображается.
Достоинства:
Комментарий:
Приятная стоимость, пришел быстро, упакован был хорошо. После сборки и проверки компьютера возможно дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
отличный бюджетный вариант, ну для нынешних цен конечно. быстрая доставка, качество, и хорошие скорости
Достоинства:
Комментарий:
отличая скорость чтения/записи, в среднем 2к и там и там, при работе нагревается до 75°, Так что комменты про то что он не греется - сказки, установка дополнительного радиатора спасает. Снял звезду за кликбейтное обещание доставки в день заказа, повёлся на покупку только из-за него, так как диск нужен был срочно, по итогу ехал он до меня аж 3 дня, некрасиво...
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целая и на том спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный терабайтный безбуферный SSD за очень приемлемую цену. Брался для сборки внешнего SSD в алюминиевом корпусе. Скорости PCI-e 3.0 более чем хватает для использования всей пропускной способности USB-c, при этом нагрев в "синтетике" ни разу не превысил 50С. В моем экземпляре очень достойная начинка: контроллер SM2263XT и 176 слойная TLC память от Hynix - отличный баланс скорости и "прохлады" :-)
Достоинства:
Комментарий:
выбирал для себя, установил в материнскую плату HUANANZHI, полет нормальный, рекомендую
Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot P300 1Tb (P300P1TBM28)
Достоинства:
Комментарий:
работает уже несколько месяцев, пока все в порядке
Достоинства:
Комментарий:
хороший продукт . ёмкость соответствует 1Тб . скорость хорошая . не греется . странно . два чипика вего и 1Тб.
Достоинства:
Комментарий:
Поставил в MacbookAir a1466 2015 года. Через переходник. Отлично работает.
Достоинства:
Комментарий:
Настроилось все быстро. Нареканий нет.
Достоинства:
Комментарий:
Пока что четыре звезды, когда установлю и проверю возможно поменяю свой отзыв. Сам ssd не плохой посмотрим на сколько хватит.
Достоинства:
Комментарий:
отлично за эту цену нареканий нет
Достоинства:
Комментарий:
Товаром доволен. Установил. Зашёл в настройки. Назначил диску букву для обозначения. Запросил форматирование. Нажал на кнопку. После как прошло форматирование перегрузил комп. Теперь отображается.
Достоинства:
Комментарий:
Приятная стоимость, пришел быстро, упакован был хорошо. После сборки и проверки компьютера возможно дополню отзыв.
Достоинства:
Комментарий:
отличный бюджетный вариант, ну для нынешних цен конечно. быстрая доставка, качество, и хорошие скорости
Достоинства:
Комментарий:
отличая скорость чтения/записи, в среднем 2к и там и там, при работе нагревается до 75°, Так что комменты про то что он не греется - сказки, установка дополнительного радиатора спасает. Снял звезду за кликбейтное обещание доставки в день заказа, повёлся на покупку только из-за него, так как диск нужен был срочно, по итогу ехал он до меня аж 3 дня, некрасиво...
Достоинства:
Комментарий:
Пришла целая и на том спасибо
Достоинства:
Комментарий:
Отличный терабайтный безбуферный SSD за очень приемлемую цену. Брался для сборки внешнего SSD в алюминиевом корпусе. Скорости PCI-e 3.0 более чем хватает для использования всей пропускной способности USB-c, при этом нагрев в "синтетике" ни разу не превысил 50С. В моем экземпляре очень достойная начинка: контроллер SM2263XT и 176 слойная TLC память от Hynix - отличный баланс скорости и "прохлады" :-)
Достоинства:
Комментарий:
выбирал для себя, установил в материнскую плату HUANANZHI, полет нормальный, рекомендую