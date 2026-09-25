Накопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 360 руб.
В наличии
Код товара: 739102
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT
SSD-накопитель Patriot объёмом 1024 ГБ — решение для тех, кто ценит скорость и надёжность. Благодаря впечатляющей скорости чтения до 6000 МБ/с и записи до 5000 МБ/с вы забудете о долгом ожидании загрузки игр или копировании файлов. Форм-фактор M.2 2280 обеспечит компактность и лёгкую установку даже в тонкие устройства. Использование современной 3D NAND-памяти позволяет добиться не только быстродействия, но и внушительного ресурса записи — до 320 ТБ. Интерфейс PCIe 4.0 x4 раскрывает весь потенциал скорости, делая этот накопитель отличным выбором для современных ПК и ноутбуков, требующих высоких скоростей работы с данными.
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
5000
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
SSD-накопитель Patriot объёмом 1024 ГБ — решение для тех, кто ценит скорость и надёжность. Благодаря впечатляющей скорости чтения до 6000 МБ/с и записи до 5000 МБ/с вы забудете о долгом ожидании загрузки игр или копировании файлов. Форм-фактор M.2 2280 обеспечит компактность и лёгкую установку даже в тонкие устройства. Использование современной 3D NAND-памяти позволяет добиться не только быстродействия, но и внушительного ресурса записи — до 320 ТБ. Интерфейс PCIe 4.0 x4 раскрывает весь потенциал скорости, делая этот накопитель отличным выбором для современных ПК и ноутбуков, требующих высоких скоростей работы с данными.
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Купить Накопитель SSD M.2 2280 1TB P400VP1TBM28H PATRIOT - по цене 18360 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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