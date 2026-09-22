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SSD Накопитель SSD Patriot 1000Gb P400 V4 (P400VP1TBM28H) купить в Москве
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Накопитель SSD Patriot 1000Gb P400 V4 (P400VP1TBM28H)

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Накопитель SSD Patriot 1000Gb P400 V4 (P400VP1TBM28H) - фото 1
Накопитель SSD Patriot 1000Gb P400 V4 (P400VP1TBM28H) - фото 2
Накопитель SSD Patriot 1000Gb P400 V4 (P400VP1TBM28H) - фото 3
Накопитель SSD Patriot 1000Gb P400 V4 (P400VP1TBM28H) - фото 4
Накопитель SSD Patriot 1000Gb P400 V4 (P400VP1TBM28H) - фото 5
Накопитель SSD Patriot 1000Gb P400 V4 (P400VP1TBM28H) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
5000
  • Накопитель SSD Patriot 1000Gb P400 V4 (P400VP1TBM28H) - фото 1
  • Накопитель SSD Patriot 1000Gb P400 V4 (P400VP1TBM28H) - фото 2
  • Накопитель SSD Patriot 1000Gb P400 V4 (P400VP1TBM28H) - фото 3
  • Накопитель SSD Patriot 1000Gb P400 V4 (P400VP1TBM28H) - фото 4
  • Накопитель SSD Patriot 1000Gb P400 V4 (P400VP1TBM28H) - фото 5
  • Накопитель SSD Patriot 1000Gb P400 V4 (P400VP1TBM28H) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715850
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Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
5000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х1
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD Patriot 1000Gb P400 V4 (P400VP1TBM28H)

SSD накопители Patriot представляют собой мощное решение для хранения данных, обеспечивая высокую производительность и надежность. Данная модель выполнена в компактном форм-факторе M.2 2280 и поддерживает интерфейс подключения PCIe 4.0 x4, что гарантирует молниеносные скорости передачи данных. Объем накопителя составляет 1024 Гб, что позволит хранить значительное количество данных и приложений, необходимые в работе или для развлечений. Благодаря применению передовой технологии 3D NAND, накопитель отличается высокой плотностью хранения и энергопотреблением. Скорость чтения достигает впечатляющих 6000 МБайт/с, в то время как скорость записи составляет 5000 МБайт/с. Эти показатели обеспечивают быструю загрузку приложений и существенное сокращение времени передачи больших файлов, улучшая общую эффективность системы. Кроме того, накопитель обладает максимальным ресурсом записи (TBW) в 320 Тб, что говорит о его долгосрочной надежности. Однако, стоит отметить, что данный накопитель не оснащен DRAM буфером, что может быть важным фактором для некоторого круга пользователей. Производится SSD в Китае, и он представляет собой оптимальное сочетание цены и качественных характеристик для пользователей, нуждающихся в высокопроизводительном и надежном накопителе. Бренд Patriot известен своим вниманием к качеству и инновационным подходом, что находится в полном соответствии с современными требованиями к системам хранения данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot 1000Gb P400 V4 (P400VP1TBM28H)




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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
5000
Страна производитель
Китай
Описание
SSD накопители Patriot представляют собой мощное решение для хранения данных, обеспечивая высокую производительность и надежность. Данная модель выполнена в компактном форм-факторе M.2 2280 и поддерживает интерфейс подключения PCIe 4.0 x4, что гарантирует молниеносные скорости передачи данных. Объем накопителя составляет 1024 Гб, что позволит хранить значительное количество данных и приложений, необходимые в работе или для развлечений. Благодаря применению передовой технологии 3D NAND, накопитель отличается высокой плотностью хранения и энергопотреблением. Скорость чтения достигает впечатляющих 6000 МБайт/с, в то время как скорость записи составляет 5000 МБайт/с. Эти показатели обеспечивают быструю загрузку приложений и существенное сокращение времени передачи больших файлов, улучшая общую эффективность системы. Кроме того, накопитель обладает максимальным ресурсом записи (TBW) в 320 Тб, что говорит о его долгосрочной надежности. Однако, стоит отметить, что данный накопитель не оснащен DRAM буфером, что может быть важным фактором для некоторого круга пользователей. Производится SSD в Китае, и он представляет собой оптимальное сочетание цены и качественных характеристик для пользователей, нуждающихся в высокопроизводительном и надежном накопителе. Бренд Patriot известен своим вниманием к качеству и инновационным подходом, что находится в полном соответствии с современными требованиями к системам хранения данных.
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Отзывы


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