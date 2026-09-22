Накопитель SSD Patriot 1000Gb P400 V4 (P400VP1TBM28H)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Patriot 1000Gb P400 V4 (P400VP1TBM28H)
SSD накопители Patriot представляют собой мощное решение для хранения данных, обеспечивая высокую производительность и надежность. Данная модель выполнена в компактном форм-факторе M.2 2280 и поддерживает интерфейс подключения PCIe 4.0 x4, что гарантирует молниеносные скорости передачи данных. Объем накопителя составляет 1024 Гб, что позволит хранить значительное количество данных и приложений, необходимые в работе или для развлечений. Благодаря применению передовой технологии 3D NAND, накопитель отличается высокой плотностью хранения и энергопотреблением. Скорость чтения достигает впечатляющих 6000 МБайт/с, в то время как скорость записи составляет 5000 МБайт/с. Эти показатели обеспечивают быструю загрузку приложений и существенное сокращение времени передачи больших файлов, улучшая общую эффективность системы. Кроме того, накопитель обладает максимальным ресурсом записи (TBW) в 320 Тб, что говорит о его долгосрочной надежности. Однако, стоит отметить, что данный накопитель не оснащен DRAM буфером, что может быть важным фактором для некоторого круга пользователей. Производится SSD в Китае, и он представляет собой оптимальное сочетание цены и качественных характеристик для пользователей, нуждающихся в высокопроизводительном и надежном накопителе. Бренд Patriot известен своим вниманием к качеству и инновационным подходом, что находится в полном соответствии с современными требованиями к системам хранения данных.
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