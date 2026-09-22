Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Crucial P510 1TB (CT1000P510SSD8)
SSD-накопитель Crucial P510 объемом 1 ТБ (1024 ГБ) обеспечивает достаточно места для хранения данных и программ, упрощая работу с файлами. Максимальная скорость чтения достигает 11000 МБ/с, что обеспечивает быстрый доступ к данным и плавную работу системы. Скорость записи до 9500 МБ/с позволяет быстро сохранять большие объемы информации, что важно для профессионалов и геймеров. Форм-фактор M. 2 2280 совместим с большинством современных ПК и ноутбуков, что облегчаетустановку и интеграцию. Интерфейс PCIe 5. 0 x4 обеспечивает высокую пропускную способность и максимальную производительность SSD. Используется 3D TLC NAND память, которая повышает надежность и долговечность накопителя. Ресурс записи составляет 600 ТБ, что гарантирует долгий срок службы устройства. Поддержка NVMe улучшает скорость работы с приложениями и файлами для высокой производительности. Максимальная скорость произвольного чтения и записи достигает 1 500 000 IOPS, что ускоряет работу с мелкими файлами. SSD-накопитель Crucial P510 отлично подходит для геймеров, обеспечивая быструю загрузку игр и программ без задержек.
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