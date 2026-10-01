Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Digma 2Tb DGSM3002TM23T Mega M2 M.2 2280
Твердотельный накопитель Digma MEGA M2 обладает высокоскоростным интерфейсом PCIe 3.0 x4 и подойдет для производительных компьютеров, геймерских ноутбуков и домашних рабочих станций. Достоинство PCIe 3.0 x4 заключается в пропускной способности в 4000 МБ/с для четырех линий, что в два раза больше, чем у предшественника, PCIe 2.0 x4. Это обеспечивает более высокие скорости передачи данных и гарантирует меньшую задержку системы. SSD считывает данные с максимальной скоростью до 3300 МБ/с, а записывает информацию – со скоростью до 3000 МБ/с. В модели используются мощный китайский контроллер Maxio MAP1202 с поддержкой протокола NVMe и прогрессивной технологии многослойной флеш-памяти TLC 3D NAND. Благодаря этому модель Digma MEGA M2 поможет всего за несколько секунд запускать ресурсоёмкие приложения для обработки изображений и видео, а также требовательные к «железу» игры. У SSD сверхбольшой объем – 2 ТБ. Диск подойдет для хранения огромного количества популярных игр, фильмов и фотографий, программ для графического дизайна и видеомонтажа. Digma MEGA M2 предлагает невероятно высокий ресурс TBW – 1500 ТБ. Устройство выполнено в компактном, широко распространенном форм-факторе M.2 2280. Толщина модели всего 2,25 мм. Твердотельный накопитель подойдет не только для ПК и игровых консолей, но и для очень тонких ноутбуков с поддержкой SSD PCIe 3.0 x4.
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