Накопитель SSD Samsung 990 PRO Black M.2 2280 1TB (MZ-V9P1T0CW)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 990 PRO Black M.2 2280 1TB (MZ-V9P1T0CW)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 4.0 x4 предлагает непревзойденную скорость и пропускную способность, позволяя пользователям достигать впечатляющих результатов в играх и производственных задачах. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление после установки хорошее)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает, сразу система определила ссд диск.
Достоинства:
Комментарий:
пришло чуток с задержкой. Упаковка целая, пломбы на месте. Покупал для ноутбука, вставил, активировал, форматировал и завелась. Из 1Тб доступно 931 Гб. Тест скорости чтения не делал. возможно сделаю позже и дополню отзыв. продавца рекомендую. товар хороший
Достоинства:
Комментарий:
очень хорош, нареканий нет. Я бы советовал к нему сразу радиатор заказать, если нет.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочая память. Скорость не мерил, но выше чем у обычного SSD в несколько раз.
Достоинства:
Комментарий:
все пришло вовремя, хорошо упаковано, работает.
Достоинства:
Комментарий:
подошел,соответствует требованиям,сначала комп не видел,пришлось в настройки заходить. Пришел хорошо запакованный,оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
скорость загрузки и отдачи соответсьвуют
Достоинства:
Комментарий:
Пришел новый,быстро и не вскрыт. Советую продавца и товар. Фото не приложу,т.к уже стоит в системе.
Достоинства:
Комментарий:
Перешёл на эту память после старых жёстких и ссд, подумывал взять версию PRO, но в итоге остановился на этой. Других носителей в компьютере нет, но в целом и 1тб для всего достаточно. Пока всё отлично, радуюсь, разница очень ощутима. Игры размером около 100гб устанавливаются за 5-10 минут.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, новый(без износа), скорость и температура нормальная.
Достоинства:
Комментарий:
пока не проверял, на вид новый
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер, теперь можно скачивать ААА проекты
Достоинства:
Комментарий:
Упакован был хорошо, тяжеленький такой, качеством довольна, работает очень быстро, рекомендую к покупке вообщем
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит нормально- увидим дальше
Достоинства:
Комментарий:
В видео регистраторе работает
Достоинства:
Комментарий:
К смартфону самсунг подошла, работает. Посмотрим как дальше будет.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для видеокамеры. Важна скорость записи и считывания. Стоит работает. В целом брэнд давно себя хорошо зарекомендовал
Достоинства:
Комментарий:
Брал для камеры видеонаблюдения. Первый месяц полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Брал 3 шутки месяц на видео 24/7 выжило, значит будет работать
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь месяц. Работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Вставили в телефон, работает
Достоинства:
Комментарий:
Брал по отзывам, пока всё нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Вставил в капризный регистратор. Пока работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, вставили в регистратор, все работает)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная флешка , вообще не ошибся при выборе , точно по адресу , спасибо , доставка сутки , работает идеально
Достоинства:
Комментарий:
В телефоне определилась, отформотировалась. Работает. Ёмкость соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший,пришел в срок
Достоинства:
Комментарий:
Фабричная упаковка. Есть переходник на SD. Похоже на оригинальную продукцию. Характеристикам соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие видеокамера 4К записывает и фото 56Мп не буксует.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 990 PRO Black M.2 2280 1TB (MZ-V9P1T0CW)
Достоинства:
Комментарий:
первое впечатление после установки хорошее)
Достоинства:
Комментарий:
Хорошо работает, сразу система определила ссд диск.
Достоинства:
Комментарий:
пришло чуток с задержкой. Упаковка целая, пломбы на месте. Покупал для ноутбука, вставил, активировал, форматировал и завелась. Из 1Тб доступно 931 Гб. Тест скорости чтения не делал. возможно сделаю позже и дополню отзыв. продавца рекомендую. товар хороший
Достоинства:
Комментарий:
очень хорош, нареканий нет. Я бы советовал к нему сразу радиатор заказать, если нет.
Достоинства:
Комментарий:
Рабочая память. Скорость не мерил, но выше чем у обычного SSD в несколько раз.
Достоинства:
Комментарий:
все пришло вовремя, хорошо упаковано, работает.
Достоинства:
Комментарий:
подошел,соответствует требованиям,сначала комп не видел,пришлось в настройки заходить. Пришел хорошо запакованный,оригинал.
Достоинства:
Комментарий:
скорость загрузки и отдачи соответсьвуют
Достоинства:
Комментарий:
Пришел новый,быстро и не вскрыт. Советую продавца и товар. Фото не приложу,т.к уже стоит в системе.
Достоинства:
Комментарий:
Перешёл на эту память после старых жёстких и ссд, подумывал взять версию PRO, но в итоге остановился на этой. Других носителей в компьютере нет, но в целом и 1тб для всего достаточно. Пока всё отлично, радуюсь, разница очень ощутима. Игры размером около 100гб устанавливаются за 5-10 минут.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, новый(без износа), скорость и температура нормальная.
Достоинства:
Комментарий:
пока не проверял, на вид новый
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер, теперь можно скачивать ААА проекты
Достоинства:
Комментарий:
Упакован был хорошо, тяжеленький такой, качеством довольна, работает очень быстро, рекомендую к покупке вообщем
Достоинства:
Комментарий:
Выглядит нормально- увидим дальше
Достоинства:
Комментарий:
В видео регистраторе работает
Достоинства:
Комментарий:
К смартфону самсунг подошла, работает. Посмотрим как дальше будет.
Достоинства:
Комментарий:
Брал для видеокамеры. Важна скорость записи и считывания. Стоит работает. В целом брэнд давно себя хорошо зарекомендовал
Достоинства:
Комментарий:
Брал для камеры видеонаблюдения. Первый месяц полет нормальный.
Достоинства:
Комментарий:
Брал 3 шутки месяц на видео 24/7 выжило, значит будет работать
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь месяц. Работает без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
Вставили в телефон, работает
Достоинства:
Комментарий:
Брал по отзывам, пока всё нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Вставил в капризный регистратор. Пока работает хорошо
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, вставили в регистратор, все работает)
Достоинства:
Комментарий:
Отличная флешка , вообще не ошибся при выборе , точно по адресу , спасибо , доставка сутки , работает идеально
Достоинства:
Комментарий:
В телефоне определилась, отформотировалась. Работает. Ёмкость соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Товар хороший,пришел в срок
Достоинства:
Комментарий:
Фабричная упаковка. Есть переходник на SD. Похоже на оригинальную продукцию. Характеристикам соответствует.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошие видеокамера 4К записывает и фото 56Мп не буксует.