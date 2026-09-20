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SSD Накопитель SSD Transcend SSD230S 4.0Tb (TS4TSSD230S) купить в Москве
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Накопитель SSD Transcend SSD230S 4.0Tb (TS4TSSD230S)

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Накопитель SSD Transcend SSD230S 4.0Tb (TS4TSSD230S)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 573707
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Характеристики

Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
7х7х3
Вес, г.
110

Описание товара Накопитель SSD Transcend SSD230S 4.0Tb (TS4TSSD230S)

Твердотельные накопители - это следующий шаг в эволюции устройств хранения данных ПК, они работают быстрее, бесшумнее и выделяют меньше тепла по сравнению с устаревшими жесткими дисками. Благодаря отсутствию движущихся деталей SSD также прочнее и надежнее жестких дисков.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Transcend SSD230S 4.0Tb (TS4TSSD230S)




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Характеристики
Бренд
Transcend
Тип товара
SSD накопители
Описание
Твердотельные накопители - это следующий шаг в эволюции устройств хранения данных ПК, они работают быстрее, бесшумнее и выделяют меньше тепла по сравнению с устаревшими жесткими дисками. Благодаря отсутствию движущихся деталей SSD также прочнее и надежнее жестких дисков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Transcend SSD230S 4.0Tb (TS4TSSD230S) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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