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SSD Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0CW) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0CW)

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Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0CW) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0CW) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0CW) - фото 3
Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0CW) - фото 4
Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0CW) - фото 5
Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0CW) - фото 6
Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0CW) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14800
Скорость записи, Мб/с
13400
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Энергопотребление, Вт
9
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0CW) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0CW) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0CW) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0CW) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0CW) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0CW) - фото 6
  • Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0CW) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715876
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14800
Скорость записи, Мб/с
13400
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
9
Страна производитель
Республика Корея
Размеры в упаковке, см
17х10х2
Вес, г.
75

Описание товара Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0CW)

Samsung SSD 9100 PRO – это флагманский твердотельный накопитель формата M.2, созданный для требовательных задач, таких как профессиональный монтаж видео, 3D-рендеринг, обработка больших данных и высоконагруженные игры. С поддержкой PCIe 5.0 и NVMe 2.0 он обеспечивает рекордную скорость передачи данных, а встроенный радиатор гарантирует стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Невероятная скорость чтения и записи Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 x4 и новой архитектуре NVMe 2.0 накопитель достигает скорости 14 800 МБ/с при чтении и 13 400 МБ/с при записи . Это в 2–3 раза быстрее, чем у PCIe 4.0 SSD, что ускоряет загрузку операционной системы, запуск тяжелых приложений и копирование больших файлов. Высокая производительность при работе с мелкими файлами Скорость случайного доступа ( 2 200 000 IOPS на чтение и 2 600 000 IOPS на запись ) делает SSD 9100 PRO идеальным для серверов, баз данных и профессиональных рабочих станций, где важна мгновенная обработка тысяч операций в секунду. Надежность и долговечность С ресурсом записи 2400 TBW (терабайт) и показателем 0.3 DWPD (количество перезаписей всего объема в день) накопитель рассчитан на многолетнюю работу даже при активном использовании. Технология V-NAND TLC от Samsung обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и сроком службы. Эффективное охлаждение благодаря радиатору Интегрированный алюминиевый радиатор предотвращает перегрев и троттлинг даже при длительных пиковых нагрузках. Это особенно важно для геймеров, видеоредакторов и инженеров, работающих с ресурсоемкими приложениями. Универсальный форм-фактор M.2 2280 Стандартный размер 22?80 мм позволяет установить SSD 9100 PRO в большинство современных материнских плат и ноутбуков с поддержкой PCIe 5.0, обеспечивая апгрейд системы без компромиссов.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 4TB 9100 Pro (MZ-VAP4T0CW)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
4096
Интерфейс подключения
PCIe 5.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
14800
Скорость записи, Мб/с
13400
Максимальный ресурс записи (TBW)
2400
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление, Вт
9
Развернуть
Страна производитель
Республика Корея
Описание
Samsung SSD 9100 PRO – это флагманский твердотельный накопитель формата M.2, созданный для требовательных задач, таких как профессиональный монтаж видео, 3D-рендеринг, обработка больших данных и высоконагруженные игры. С поддержкой PCIe 5.0 и NVMe 2.0 он обеспечивает рекордную скорость передачи данных, а встроенный радиатор гарантирует стабильную работу даже при интенсивных нагрузках. Невероятная скорость чтения и записи Благодаря интерфейсу PCIe 5.0 x4 и новой архитектуре NVMe 2.0 накопитель достигает скорости 14 800 МБ/с при чтении и 13 400 МБ/с при записи . Это в 2–3 раза быстрее, чем у PCIe 4.0 SSD, что ускоряет загрузку операционной системы, запуск тяжелых приложений и копирование больших файлов. Высокая производительность при работе с мелкими файлами Скорость случайного доступа ( 2 200 000 IOPS на чтение и 2 600 000 IOPS на запись ) делает SSD 9100 PRO идеальным для серверов, баз данных и профессиональных рабочих станций, где важна мгновенная обработка тысяч операций в секунду. Надежность и долговечность С ресурсом записи 2400 TBW (терабайт) и показателем 0.3 DWPD (количество перезаписей всего объема в день) накопитель рассчитан на многолетнюю работу даже при активном использовании. Технология V-NAND TLC от Samsung обеспечивает оптимальный баланс между производительностью и сроком службы. Эффективное охлаждение благодаря радиатору Интегрированный алюминиевый радиатор предотвращает перегрев и троттлинг даже при длительных пиковых нагрузках. Это особенно важно для геймеров, видеоредакторов и инженеров, работающих с ресурсоемкими приложениями. Универсальный форм-фактор M.2 2280 Стандартный размер 22?80 мм позволяет установить SSD 9100 PRO в большинство современных материнских плат и ноутбуков с поддержкой PCIe 5.0, обеспечивая апгрейд системы без компромиссов.
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