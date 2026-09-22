Накопитель SSD Western Digital Black SN850X 4Tb (WDS400T2XHE)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Western Digital Black SN850X 4Tb (WDS400T2XHE)
? Версия с радиатором. ? Пристегнитесь и наслаждайтесь головокружительной игровой скоростью — с твердотельным накопителем WD_BLACK SN850X NVMe. Ускорьте время загрузки, забудьте про перегрев, задержки, деформацию текстуры при смене кадров и играйте быстрее и стабильнее, соревнуясь на самом высоком уровне. Этот специально созданный игровой диск емкостью от 1 ТБ до 4 ТБ обеспечивает максимальное быстродействие для стабильного игрового процесса. Диски емкостью 1 и 2 ТБ также доступны в варианте исполнения с радиатором. Благодаря расширенным возможностям режима Game Mode 2.0 (только для Windows), который автоматически включается с помощью WD_BLACK Dashboard, твердотельный накопитель WD_BLACK SN850X NVMe обеспечивает высочайшее быстродействие, чтобы вы могли играть, вести трансляции, записывать процесс и лидировать в игре. ? Больше контроля Панель WD_BLACK Dashboard позволяет следить за состоянием накопителя, управлять RGB-подсветкой и, исключительно на SN850X, режимом Game Mode 2.0 (только для Windows). ? Перспективный подход В комплект поставки SN850X входит новый набор функций, включая прогнозируемую загрузку, балансировку потребления ресурсов и адаптивную терморегуляцию. ? Поддержка DirectStorage Поддерживает технологию Microsoft DirectStorage для новейших игр, которая улучшает время загрузки. ??
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