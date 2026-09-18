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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
480
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
3072
Энергопотребление
3.1
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
70 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 210961
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Описание товара Накопитель SSD Intel 480GB S4610 (SSDSC2KG480G801)
480 ГБ SSD-накопитель Intel D3-S4610 Series [SSDSC2KG480G801] присоединяется к разъему SATA III и позволяет достичь скорости передачи данных 560 МБайт/с при считывании, 510 МБайт/с во время записи. Он является устройством долговременной памяти форм-фактора 2.5" в светло-сером корпусе и поддерживает использование в ноутбуке или системном блоке ПК. Модель с полным объемом 480 ГБ хорошо проявит себя в качестве логического диска, гарантирующего максимально быструю загрузку ОС и ресурсоемкого софта. Твердотельный накопитель Intel D3-S4610 Series [SSDSC2KG480G801] оснащается чипами памяти TLC 3D NAND. Он отличается не только высоким быстродействием, но и внушительным рабочим ресурсом, который производитель оценивает на уровне 3000 TBW. SSD работает бесшумно, характеризуясь низкими значениями энергопотребления и выделения тепла.
480 ГБ SSD-накопитель Intel D3-S4610 Series [SSDSC2KG480G801] присоединяется к разъему SATA III и позволяет достичь скорости передачи данных 560 МБайт/с при считывании, 510 МБайт/с во время записи. Он является устройством долговременной памяти форм-фактора 2.5" в светло-сером корпусе и поддерживает использование в ноутбуке или системном блоке ПК. Модель с полным объемом 480 ГБ хорошо проявит себя в качестве логического диска, гарантирующего максимально быструю загрузку ОС и ресурсоемкого софта. Твердотельный накопитель Intel D3-S4610 Series [SSDSC2KG480G801] оснащается чипами памяти TLC 3D NAND. Он отличается не только высоким быстродействием, но и внушительным рабочим ресурсом, который производитель оценивает на уровне 3000 TBW. SSD работает бесшумно, характеризуясь низкими значениями энергопотребления и выделения тепла.
Накопитель SSD Intel 480GB S4610 (SSDSC2KG480G801) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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