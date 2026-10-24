Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 512Gb Q3DT-512GSCY
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 260 руб.
В наличии
Код товара: 591027
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 260 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х8х2
Вес, г.
100
Описание товара Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 512Gb Q3DT-512GSCY
SATA накопитель QUMO Novation со скоростью в режиме чтения на уровне показателя 560 Мбайт/сек обеспечивает повышение производительности системы при запуске программ и операционной системы. Благодаря объему 512 ГБ этот накопитель гарантирует надежное хранение весьма большого количества различного контента. Интерфейс SATA гарантирует широкую совместимость с ПК и другим оборудованием. QUMO Novation выполнен в прочном и тонком корпусе, который отличается стойкостью к механическим повреждениям и воздействию вибрации.
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
512
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
SATA накопитель QUMO Novation со скоростью в режиме чтения на уровне показателя 560 Мбайт/сек обеспечивает повышение производительности системы при запуске программ и операционной системы. Благодаря объему 512 ГБ этот накопитель гарантирует надежное хранение весьма большого количества различного контента. Интерфейс SATA гарантирует широкую совместимость с ПК и другим оборудованием. QUMO Novation выполнен в прочном и тонком корпусе, который отличается стойкостью к механическим повреждениям и воздействию вибрации.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Купить Накопитель SSD Qumo Novation TLC 3D 512Gb Q3DT-512GSCY - по цене 8260 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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