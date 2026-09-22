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SSD Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) купить в Москве
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Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83)

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Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 1
Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 2
Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 3
Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 4
Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 5
Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 6
Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 7
Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 8
Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 9
Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 10
Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 11
Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
4500
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Энергопотребление, Вт
4.5
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 1
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 2
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 3
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 4
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 5
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 6
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 7
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 8
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 9
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 10
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 11
  • Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718764
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
4500
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
4.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х8х2
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83)

**Твердотельный накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO Client SSD S78-440L0J0-P83, PCIe Gen4x4 with NVMe** Твердотельный накопитель MSI M.2 2280 SPATIUM M470 PRO — это надёжное и эффективное решение для хранения данных. Он обеспечивает высокую скорость чтения и записи, что позволяет ускорить загрузку операционной системы и приложений, а также повысить производительность в целом. Преимущества: * Высокая скорость чтения и записи. * Надёжность и долговечность. * Простота установки. Этот твердотельный накопитель станет отличным выбором для тех, кто ищет быстрое и надёжное решение для хранения данных на своём компьютере или ноутбуке.

Отзывы о товаре Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
6000
Скорость записи, Мб/с
4500
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
4.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO Client SSD S78-440L0J0-P83, PCIe Gen4x4 with NVMe** Твердотельный накопитель MSI M.2 2280 SPATIUM M470 PRO — это надёжное и эффективное решение для хранения данных. Он обеспечивает высокую скорость чтения и записи, что позволяет ускорить загрузку операционной системы и приложений, а также повысить производительность в целом. Преимущества: * Высокая скорость чтения и записи. * Надёжность и долговечность. * Простота установки. Этот твердотельный накопитель станет отличным выбором для тех, кто ищет быстрое и надёжное решение для хранения данных на своём компьютере или ноутбуке.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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