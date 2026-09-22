Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO (S78-440L0J0-P83)
**Твердотельный накопитель SSD MSI M.2 2280 1TB SPATIUM M470 PRO Client SSD S78-440L0J0-P83, PCIe Gen4x4 with NVMe** Твердотельный накопитель MSI M.2 2280 SPATIUM M470 PRO — это надёжное и эффективное решение для хранения данных. Он обеспечивает высокую скорость чтения и записи, что позволяет ускорить загрузку операционной системы и приложений, а также повысить производительность в целом. Преимущества: * Высокая скорость чтения и записи. * Надёжность и долговечность. * Простота установки. Этот твердотельный накопитель станет отличным выбором для тех, кто ищет быстрое и надёжное решение для хранения данных на своём компьютере или ноутбуке.
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