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SSD Твердотельный накопитель SSD 2.5" 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E250B/KR analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year купить в Москве
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Твердотельный накопитель SSD 2.5" 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E250B/KR analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year

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Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E250B/KR analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 1
Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E250B/KR analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 2
Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E250B/KR analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 3
Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E250B/KR analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 4
Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E250B/KR analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 5
Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E250B/KR analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 6
Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E250B/KR analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Энергопотребление
3.5
  • Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E250B/KR analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 1
  • Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E250B/KR analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 2
  • Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E250B/KR analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 3
  • Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E250B/KR analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 4
  • Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E250B/KR analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 5
  • Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E250B/KR analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 6
  • Твердотельный накопитель SSD 2.5&quot; 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E250B/KR analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741451
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
2.5"
Объем
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
90

Описание товара Твердотельный накопитель SSD 2.5" 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E250B/KR analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year

SATA накопитель Samsung 870 EVO – устройство хранения, которое обеспечивает повышение производительности запуска программ и отзывчивости аппаратной платформы ПК. Он отличается интерфейсом SATA и технологией памяти 3D NAND. В режиме последовательного чтения накопитель обладает скоростью до 560 Мбайт/сек. Объем 250 ГБ позволяет хранить игры, мультимедийные файлы, документы. При помощи ПО Samsung Magician можно выполнять мониторинг системы и управлять настройками накопителя. Ударопрочный корпус защищает накопитель Samsung 870 EVO от механических воздействий и вибрации.

Отзывы о товаре Твердотельный накопитель SSD 2.5" 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E250B/KR analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
2.5"
Объем
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
3.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель Samsung 870 EVO – устройство хранения, которое обеспечивает повышение производительности запуска программ и отзывчивости аппаратной платформы ПК. Он отличается интерфейсом SATA и технологией памяти 3D NAND. В режиме последовательного чтения накопитель обладает скоростью до 560 Мбайт/сек. Объем 250 ГБ позволяет хранить игры, мультимедийные файлы, документы. При помощи ПО Samsung Magician можно выполнять мониторинг системы и управлять настройками накопителя. Ударопрочный корпус защищает накопитель Samsung 870 EVO от механических воздействий и вибрации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Твердотельный накопитель SSD 2.5" 250Gb Samsung SATA III 870 EVO (R560/W530MB/s) (MZ-77E250B/KR analog MZ-76E250BW, MZ-77E250BW) 1year - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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