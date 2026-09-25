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SSD Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA купить в Москве
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Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA

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Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото 1
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото 2
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото 3
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото 4
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото 5
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото 6
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото 7
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото 8
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото 9
Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото 1
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото 2
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото 3
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото 4
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото 5
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото 6
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото 7
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото 8
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото 9
  • Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 739089
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Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA

**Твердотельный накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB SLEG-900P-1TCS Legend 900 Pro PCIe Gen4x4** — это высокоскоростное и надёжное решение для хранения данных. **Основные характеристики:** * **Тип:** твердотельный накопитель (SSD). * **Форм-фактор:** M.2 2280. * **Объём:** 1 ТБ. * **Интерфейс:** PCIe Gen4x4. **Преимущества:** * **Высокая скорость чтения и записи данных:** благодаря интерфейсу PCIe Gen4x4, накопитель обеспечивает быструю работу системы и приложений. * **Надёжность и долговечность:** использование передовых технологий и качественных компонентов гарантирует долгий срок службы и сохранность данных. * **Совместимость:** форм-фактор M.2 2280 позволяет установить накопитель в большинство современных компьютеров и ноутбуков. **SSD ADATA Legend 900 Pro** — отличный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и надёжность. Он идеально подойдёт для игровых систем, рабочих станций и других приложений, требующих большого объёма памяти и быстрой работы.

Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA




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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7400
Скорость записи, Мб/с
6000
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB SLEG-900P-1TCS Legend 900 Pro PCIe Gen4x4** — это высокоскоростное и надёжное решение для хранения данных. **Основные характеристики:** * **Тип:** твердотельный накопитель (SSD). * **Форм-фактор:** M.2 2280. * **Объём:** 1 ТБ. * **Интерфейс:** PCIe Gen4x4. **Преимущества:** * **Высокая скорость чтения и записи данных:** благодаря интерфейсу PCIe Gen4x4, накопитель обеспечивает быструю работу системы и приложений. * **Надёжность и долговечность:** использование передовых технологий и качественных компонентов гарантирует долгий срок службы и сохранность данных. * **Совместимость:** форм-фактор M.2 2280 позволяет установить накопитель в большинство современных компьютеров и ноутбуков. **SSD ADATA Legend 900 Pro** — отличный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и надёжность. Он идеально подойдёт для игровых систем, рабочих станций и других приложений, требующих большого объёма памяти и быстрой работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 4.0 x4 7400/6000 SLEG-900P-1TCS ADATA - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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