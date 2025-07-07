Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
4700
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 180 руб.
В наличии
Код товара: 634060
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17 180 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
4700
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
40
Описание товара Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS)
M.2 накопитель ADATA LEGEND 900 [SLEG-900-1TCS] со скоростью до 7000 Мбайт/сек в режиме чтения обеспечивает повышение производительности аппаратной платформы при рендеринге, визуализации, в программах с графикой 3D, а также в процессе обработки игровых ресурсов. Накопитель предлагает 1000 ГБ свободного пространства для размещения файлов. Подключение диска ADATA LEGEND 900 [SLEG-900-1TCS] выполняется посредством интерфейса PCI-E 4.0 x4. Устройство выполнено в форм-факторе M.2 2280, поэтому совместимо с настольными компьютерами и ноутбуками с поддержкой соответствующего разъема на материнской плате.
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
4700
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
M.2 накопитель ADATA LEGEND 900 [SLEG-900-1TCS] со скоростью до 7000 Мбайт/сек в режиме чтения обеспечивает повышение производительности аппаратной платформы при рендеринге, визуализации, в программах с графикой 3D, а также в процессе обработки игровых ресурсов. Накопитель предлагает 1000 ГБ свободного пространства для размещения файлов. Подключение диска ADATA LEGEND 900 [SLEG-900-1TCS] выполняется посредством интерфейса PCI-E 4.0 x4. Устройство выполнено в форм-факторе M.2 2280, поэтому совместимо с настольными компьютерами и ноутбуками с поддержкой соответствующего разъема на материнской плате.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Достоинства:
Комментарий:
Скорость и объем соответствуют заявленным, работают отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Постоянно беру товар данного производителя. Шестой диск. Все отлично. Благодарю!
Достоинства:
Комментарий:
Новый, запечатанный, работает.
Достоинства:
Комментарий:
ssd всё работает, обнаружился без проблем, скорость заявленная соответствует, надеюсь будет работать долго и хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Класс
Достоинства:
Комментарий:
Все работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
работает без нареканий встал в слот как родная.
Достоинства:
Комментарий:
Хороша, быстрая, тест еще не делал, но может выложу позже.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Всего 3 дня. Заявленные скорости соответствуют. На оригинальность не проверял, сомнений не возникло.
Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 17180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS)
Достоинства:
Комментарий:
Скорость и объем соответствуют заявленным, работают отлично.
Достоинства:
Комментарий:
Постоянно беру товар данного производителя. Шестой диск. Все отлично. Благодарю!
Достоинства:
Комментарий:
Новый, запечатанный, работает.
Достоинства:
Комментарий:
ssd всё работает, обнаружился без проблем, скорость заявленная соответствует, надеюсь будет работать долго и хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Класс
Достоинства:
Комментарий:
Все работает отлично
Достоинства:
Комментарий:
работает без нареканий встал в слот как родная.
Достоинства:
Комментарий:
Хороша, быстрая, тест еще не делал, но может выложу позже.
Достоинства:
Комментарий:
Быстрая доставка. Всего 3 дня. Заявленные скорости соответствуют. На оригинальность не проверял, сомнений не возникло.