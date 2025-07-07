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SSD Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) купить в Москве
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Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS)

9 Отзывы
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Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 1
Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 2
Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 3
Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 4
Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 5
Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 6
Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 7
Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 8
Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 9
Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 10
Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 11
Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 12
Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 13
Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 14
Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 15
Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 16
Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
4700
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 4
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 5
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 6
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 7
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 8
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 9
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 10
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 11
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 12
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 13
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 14
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 15
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 16
  • Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 180 руб. 
Начислим 275 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 634060
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS)
17 180 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
4700
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
40

Описание товара Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS)

M.2 накопитель ADATA LEGEND 900 [SLEG-900-1TCS] со скоростью до 7000 Мбайт/сек в режиме чтения обеспечивает повышение производительности аппаратной платформы при рендеринге, визуализации, в программах с графикой 3D, а также в процессе обработки игровых ресурсов. Накопитель предлагает 1000 ГБ свободного пространства для размещения файлов. Подключение диска ADATA LEGEND 900 [SLEG-900-1TCS] выполняется посредством интерфейса PCI-E 4.0 x4. Устройство выполнено в форм-факторе M.2 2280, поэтому совместимо с настольными компьютерами и ноутбуками с поддержкой соответствующего разъема на материнской плате.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS)

Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Скорость и объем соответствуют заявленным, работают отлично.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Валерий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Постоянно беру товар данного производителя. Шестой диск. Все отлично. Благодарю!
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Новый, запечатанный, работает.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Иван Ж.

Достоинства:


Комментарий:
ssd всё работает, обнаружился без проблем, скорость заявленная соответствует, надеюсь будет работать долго и хорошо
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Класс
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Александр У.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
работает без нареканий встал в слот как родная.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороша, быстрая, тест еще не делал, но может выложу позже.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Всего 3 дня. Заявленные скорости соответствуют. На оригинальность не проверял, сомнений не возникло.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
4700
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель ADATA LEGEND 900 [SLEG-900-1TCS] со скоростью до 7000 Мбайт/сек в режиме чтения обеспечивает повышение производительности аппаратной платформы при рендеринге, визуализации, в программах с графикой 3D, а также в процессе обработки игровых ресурсов. Накопитель предлагает 1000 ГБ свободного пространства для размещения файлов. Подключение диска ADATA LEGEND 900 [SLEG-900-1TCS] выполняется посредством интерфейса PCI-E 4.0 x4. Устройство выполнено в форм-факторе M.2 2280, поэтому совместимо с настольными компьютерами и ноутбуками с поддержкой соответствующего разъема на материнской плате.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.07.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Скорость и объем соответствуют заявленным, работают отлично.
Источник: Яндекс Маркет
04.07.2025
Валерий Г.

Достоинства:


Комментарий:
Постоянно беру товар данного производителя. Шестой диск. Все отлично. Благодарю!
Источник: Яндекс Маркет
08.06.2025
Денис П.

Достоинства:


Комментарий:
Новый, запечатанный, работает.
Источник: Яндекс Маркет
17.05.2025
Иван Ж.

Достоинства:


Комментарий:
ssd всё работает, обнаружился без проблем, скорость заявленная соответствует, надеюсь будет работать долго и хорошо
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2025
Ольга К.

Достоинства:


Комментарий:
Класс
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Александр У.

Достоинства:


Комментарий:
Все работает отлично
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
Евгений Ф.

Достоинства:


Комментарий:
работает без нареканий встал в слот как родная.
Источник: Яндекс Маркет
19.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороша, быстрая, тест еще не делал, но может выложу позже.
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Олег Б.

Достоинства:


Комментарий:
Быстрая доставка. Всего 3 дня. Заявленные скорости соответствуют. На оригинальность не проверял, сомнений не возникло.


Накопитель SSD A-Data LEGEND 900 1TB (SLEG-900-1TCS) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 17180 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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