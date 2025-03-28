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SSD Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1) купить в Москве
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Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1)

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Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1) - фото 1
Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1) - фото 2
Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1) - фото 3
Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Энергопотребление
4
  • Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1) - фото 1
  • Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1) - фото 2
  • Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1) - фото 3
  • Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 550 руб. 
Начислим 281 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 604988
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1)
17 550 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х4х2
Вес, г.
60

Описание товара Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1)

Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает четка и стоит не так дорого



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Apacer
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3000
Скорость записи, Мб/с
2000
Максимальный ресурс записи (TBW)
800
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление
4
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Максим Т.

Достоинства:


Комментарий:
Работает четка и стоит не так дорого


Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 17550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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