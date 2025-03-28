Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Достоинства:
Комментарий:
Работает четка и стоит не так дорого
Отзывы о товаре Накопитель SSD Apacer M.2 PCIE 1TB (AP1TBAS2280P4-1)
Достоинства:
Комментарий:
Работает четка и стоит не так дорого