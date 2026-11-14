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SSD Накопитель SSD Intel 3.84TB DC P5510 (SSDPF2KX038TZ01 99A5DP) купить в Москве
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Накопитель SSD Intel 3.84TB DC P5510 (SSDPF2KX038TZ01 99A5DP)

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Накопитель SSD Intel 3.84TB DC P5510 (SSDPF2KX038TZ01 99A5DP)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
U.2
Объем
3840
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6500
Скорость записи, Мб/с
3400
Максимальный ресурс записи (TBW)
7000
Энергопотребление
18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
138 000 руб. 
Начислим 2208 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 489987
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Накопитель SSD Intel 3.84TB DC P5510 (SSDPF2KX038TZ01 99A5DP)
138 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Форм-фактор
U.2
Объем
3840
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6500
Скорость записи, Мб/с
3400
Максимальный ресурс записи (TBW)
7000
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
18
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х11х2
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Intel 3.84TB DC P5510 (SSDPF2KX038TZ01 99A5DP)

Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Intel 3.84TB DC P5510 (SSDPF2KX038TZ01 99A5DP)




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 3 до 5 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 2500 до 3500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 5000 до 7000
Форм-фактор
U.2
Объем
3840
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
6500
Скорость записи, Мб/с
3400
Максимальный ресурс записи (TBW)
7000
Развернуть
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
18
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Intel 3.84TB DC P5510 (SSDPF2KX038TZ01 99A5DP) - стоимость товара 138000 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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