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SSD Накопитель SSD CBR 128GB SATA III (SSD-128GB-2.5-LT22) купить в Москве
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Накопитель SSD CBR 128GB SATA III (SSD-128GB-2.5-LT22)

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Накопитель SSD CBR 128GB SATA III (SSD-128GB-2.5-LT22) - фото 1
Накопитель SSD CBR 128GB SATA III (SSD-128GB-2.5-LT22) - фото 2
Накопитель SSD CBR 128GB SATA III (SSD-128GB-2.5-LT22) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
64
Энергопотребление
5
  • Накопитель SSD CBR 128GB SATA III (SSD-128GB-2.5-LT22) - фото 1
  • Накопитель SSD CBR 128GB SATA III (SSD-128GB-2.5-LT22) - фото 2
  • Накопитель SSD CBR 128GB SATA III (SSD-128GB-2.5-LT22) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб. 
Начислим 40 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625398
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD CBR 128GB SATA III (SSD-128GB-2.5-LT22)
2 470 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CBR
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Максимальный ресурс записи (TBW)
64
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х10х1
Вес, г.
70

Описание товара Накопитель SSD CBR 128GB SATA III (SSD-128GB-2.5-LT22)

CBR SSD-128GB-2.5-LT22 Lite - это надежное и быстрое хранилище данных для вашего компьютера. Этот SSD обладает объемом памяти 128 Гб, что позволяет хранить большое количество файлов, документов, видео и фотографий без необходимости беспокоиться о месте на диске.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD CBR 128GB SATA III (SSD-128GB-2.5-LT22)




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Характеристики
Бренд
CBR
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
550
Скорость записи, Мб/с
520
Развернуть
Максимальный ресурс записи (TBW)
64
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Описание
CBR SSD-128GB-2.5-LT22 Lite - это надежное и быстрое хранилище данных для вашего компьютера. Этот SSD обладает объемом памяти 128 Гб, что позволяет хранить большое количество файлов, документов, видео и фотографий без необходимости беспокоиться о месте на диске.


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD CBR 128GB SATA III (SSD-128GB-2.5-LT22) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2470 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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