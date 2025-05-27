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SSD Накопитель SSD Patriot P300 128Gb (P300P128GM28) купить в Москве
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Накопитель SSD Patriot P300 128Gb (P300P128GM28)

3 Отзывы
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Накопитель SSD Patriot P300 128Gb (P300P128GM28)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
128
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1600
Скорость записи, Мб/с
600
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Энергопотребление
2.07
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350809
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Характеристики

Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
128
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1600
Скорость записи, Мб/с
600
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Энергопотребление
2.07
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD Patriot P300 128Gb (P300P128GM28)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Patriot P300 128Gb (P300P128GM28)

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Геннадий Л.

Достоинства:


Комментарий:
для о/с вполне подходит и по вменяемой цене. линукс стал, как родной;-) а для винды другой диск...
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в ПК ssd определился без каких либо проблем. Перенёс систему со старого накопителя, все работает. Для установки системы данного накопителя вполне хватает.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Ivan A.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен, работает хорошо, маловато, нужно было брать хотябы 250



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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
Patriot Memory
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
128
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1600
Скорость записи, Мб/с
600
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Развернуть
Энергопотребление
2.07
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. Накопитель на 128 ГБ идеально подходит для базовых задач, таких как установка ОС и любимых программ, обеспечивая быструю загрузку и надежную работу. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Геннадий Л.

Достоинства:


Комментарий:
для о/с вполне подходит и по вменяемой цене. линукс стал, как родной;-) а для винды другой диск...
Источник: Яндекс Маркет
23.05.2025
Роман А.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в ПК ssd определился без каких либо проблем. Перенёс систему со старого накопителя, все работает. Для установки системы данного накопителя вполне хватает.
Источник: Яндекс Маркет
18.10.2024
Ivan A.

Достоинства:


Комментарий:
Доволен, работает хорошо, маловато, нужно было брать хотябы 250


Накопитель SSD Patriot P300 128Gb (P300P128GM28) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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