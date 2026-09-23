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SSD Накопитель SSD ExeGate 2.5" 256GB NextPro+ UV500TS256 (SATA-III, 3D TLC) (EX280462RUS) купить в Москве
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Накопитель SSD ExeGate 2.5" 256GB NextPro+ UV500TS256 (SATA-III, 3D TLC) (EX280462RUS)

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Накопитель SSD 2.5&quot; 256GB Exegate NextPro+ UV500TS256 (SATA-III, 3D TLC) (EX280462RUS) - фото 1
Накопитель SSD 2.5&quot; 256GB Exegate NextPro+ UV500TS256 (SATA-III, 3D TLC) (EX280462RUS) - фото 2
Накопитель SSD 2.5&quot; 256GB Exegate NextPro+ UV500TS256 (SATA-III, 3D TLC) (EX280462RUS) - фото 3
Накопитель SSD 2.5&quot; 256GB Exegate NextPro+ UV500TS256 (SATA-III, 3D TLC) (EX280462RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
566
Скорость записи, Мб/с
503
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
  • Накопитель SSD 2.5&quot; 256GB Exegate NextPro+ UV500TS256 (SATA-III, 3D TLC) (EX280462RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD 2.5&quot; 256GB Exegate NextPro+ UV500TS256 (SATA-III, 3D TLC) (EX280462RUS) - фото 2
  • Накопитель SSD 2.5&quot; 256GB Exegate NextPro+ UV500TS256 (SATA-III, 3D TLC) (EX280462RUS) - фото 3
  • Накопитель SSD 2.5&quot; 256GB Exegate NextPro+ UV500TS256 (SATA-III, 3D TLC) (EX280462RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 606035
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
566
Скорость записи, Мб/с
503
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
1800000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х3
Вес, г.
100

Описание товара Накопитель SSD ExeGate 2.5" 256GB NextPro+ UV500TS256 (SATA-III, 3D TLC) (EX280462RUS)

2.5" SATA накопитель ExeGate NextPro+ UV500TS256 обладает емкостью 256 ГБ и обеспечивает скорость последовательной записи файлов до 503 Мбайт/сек. Установленная на эту модель операционная система и программы будут быстро запускаться благодаря скорости последовательного чтения до 565 Мбайт/сек. Для подключения накопитель данных использует востребованный интерфейс SATA. Модель ExeGate NextPro+ UV500TS256 обладает ресурсом записи 100 ТБ и ударостойкостью 1500 G. Накопитель данных функционирует на базе контроллера Silicon Motion SM2258XT.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate 2.5" 256GB NextPro+ UV500TS256 (SATA-III, 3D TLC) (EX280462RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
566
Скорость записи, Мб/с
503
Максимальный ресурс записи (TBW)
100
Время наработки на отказ, час
1800000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
2.5" SATA накопитель ExeGate NextPro+ UV500TS256 обладает емкостью 256 ГБ и обеспечивает скорость последовательной записи файлов до 503 Мбайт/сек. Установленная на эту модель операционная система и программы будут быстро запускаться благодаря скорости последовательного чтения до 565 Мбайт/сек. Для подключения накопитель данных использует востребованный интерфейс SATA. Модель ExeGate NextPro+ UV500TS256 обладает ресурсом записи 100 ТБ и ударостойкостью 1500 G. Накопитель данных функционирует на базе контроллера Silicon Motion SM2258XT.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD ExeGate 2.5" 256GB NextPro+ UV500TS256 (SATA-III, 3D TLC) (EX280462RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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