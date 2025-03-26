Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, QLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 2100, 600 ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, QLC, 600 ТБ, 2100, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 600 ТБ
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 14 170 руб.3543 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend 512GB M.2 2280 (TS512GMTS830S)
-
В наличииЦена 14 430 руб.3608 руб. в СплитНакопитель SSD Transcend SSD230S 512Gb 2.5 (TS512GSSD230S)
-
В наличииЦена 14 520 руб.3630 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N930E Pro 1Tb (NT01N930E-001T-E4X)
-
В наличииЦена 14 600 руб.3650 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Legend 710 1Tb ALEG-710-1TCS
-
В наличииЦена 14 600 руб.3650 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1Tb NV5000t (NT01NV5000T-1T0-E4X)
-
В наличииЦена 14 810 руб.3703 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW)
-
В наличииЦена 14 860 руб.3715 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer Panther AS350 ver. 2.0, 2.5" SATA III, 3D ...
-
В наличииЦена 14 950 руб.3738 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston NV3 1TB (SNV3S/1000G)
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитНакопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS)
-
В наличииЦена 15 090 руб.3773 руб. в СплитНакопитель SSD ADATA 1TB SC730 SC730-1T-CACTI
-
В наличииЦена 15 280 руб.3820 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer SATA 2.5" 1TB (AP1TBAS350XR-1)
-
В наличииЦена 15 450 руб.3863 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535N Series 1Tb (NT01N535N-001T-N8X)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: M.2 2280, PCIe 4.0 x4, QLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 2100, 600 ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, QLC, 600 ТБ, 2100, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, 600 ТБ
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже несколько месяцев. Работает с "малинкой" Pi5. Покупкой очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Товаом полностью удовлетворен. Соответствует заявленным характеристикам.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь за свои деньги, давно пользуюсь их дисками.
Достоинства:
Комментарий:
SSD очень понравился, десятый windows установился за минут 15-20, загрузка windows происходит 15 секунд приблизительно, перезагрузка ноутбука 28 секунд. в данный момент идёт установка программы весом в 62 Гб, 63% нагрев SSD не превышает 38°
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск за свои деньги
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X)
Достоинства:
Комментарий:
Пользуюсь уже несколько месяцев. Работает с "малинкой" Pi5. Покупкой очень доволен.
Достоинства:
Комментарий:
Товаом полностью удовлетворен. Соответствует заявленным характеристикам.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая вещь за свои деньги, давно пользуюсь их дисками.
Достоинства:
Комментарий:
SSD очень понравился, десятый windows установился за минут 15-20, загрузка windows происходит 15 секунд приблизительно, перезагрузка ноутбука 28 секунд. в данный момент идёт установка программы весом в 62 Гб, 63% нагрев SSD не превышает 38°
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск за свои деньги