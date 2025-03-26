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SSD Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X) купить в Москве
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Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X)

5 Отзывы
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Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X) - фото 1
Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X) - фото 2
Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X) - фото 3
Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X) - фото 4
Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X) - фото 5
Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X) - фото 6
Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X) - фото 7
Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
2100
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
  • Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X) - фото 1
  • Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X) - фото 2
  • Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X) - фото 3
  • Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X) - фото 4
  • Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X) - фото 5
  • Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X) - фото 6
  • Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X) - фото 7
  • Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 860 руб. 
Начислим 238 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 549087
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X)
14 860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
2100
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
30

Описание товара Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X)

Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь уже несколько месяцев. Работает с "малинкой" Pi5. Покупкой очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товаом полностью удовлетворен. Соответствует заявленным характеристикам.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
KIRILL L.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь за свои деньги, давно пользуюсь их дисками.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
SSD очень понравился, десятый windows установился за минут 15-20, загрузка windows происходит 15 секунд приблизительно, перезагрузка ноутбука 28 секунд. в данный момент идёт установка программы весом в 62 Гб, 63% нагрев SSD не превышает 38°
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
наталья б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск за свои деньги



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
QLC
Скорость чтения, Мб/c
3100
Скорость записи, Мб/с
2100
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. Радиатор охлаждения гарантирует стабильную работу SSD даже под максимальной нагрузкой, предотвращая перегрев и продлевая срок службы накопителя. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
26.03.2025
Юрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь уже несколько месяцев. Работает с "малинкой" Pi5. Покупкой очень доволен.
Источник: Яндекс Маркет
05.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Товаом полностью удовлетворен. Соответствует заявленным характеристикам.
Источник: Яндекс Маркет
14.11.2024
KIRILL L.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая вещь за свои деньги, давно пользуюсь их дисками.
Источник: Яндекс Маркет
12.10.2024
Максим Б.

Достоинства:


Комментарий:
SSD очень понравился, десятый windows установился за минут 15-20, загрузка windows происходит 15 секунд приблизительно, перезагрузка ноутбука 28 секунд. в данный момент идёт установка программы весом в 62 Гб, 63% нагрев SSD не превышает 38°
Источник: Яндекс Маркет
24.06.2024
наталья б.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск за свои деньги


Накопитель SSD Netac NV3000 1.0Tb (NT01NV3000-1T0-E4X) - стоимость товара 14860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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