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SSD Накопитель SSD Samsung SATA2.5" 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung SATA2.5" 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU)

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Накопитель SSD Samsung SATA2.5&quot; 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU) - фото 1
Накопитель SSD Samsung SATA2.5&quot; 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU) - фото 2
Накопитель SSD Samsung SATA2.5&quot; 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU) - фото 3
Накопитель SSD Samsung SATA2.5&quot; 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU) - фото 4
Накопитель SSD Samsung SATA2.5&quot; 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU) - фото 5
Накопитель SSD Samsung SATA2.5&quot; 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Энергопотребление
3.5
  • Накопитель SSD Samsung SATA2.5&quot; 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung SATA2.5&quot; 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung SATA2.5&quot; 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU) - фото 3
  • Накопитель SSD Samsung SATA2.5&quot; 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU) - фото 4
  • Накопитель SSD Samsung SATA2.5&quot; 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU) - фото 5
  • Накопитель SSD Samsung SATA2.5&quot; 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 080 руб. 
Начислим 226 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 566335
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD Samsung SATA2.5" 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU)
14 080 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
3.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х1
Вес, г.
150

Описание товара Накопитель SSD Samsung SATA2.5" 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU)

SATA накопитель Samsung 870 EVO поможет ускорить запуск программ и выполнение различных компьютерных задач в составе потребительских систем. Данная модель основана на технологии 3D NAND с буфером DRAM и обладает скоростью на уровне 560 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 250 ГБ позволяет разместить довольно большое количество документов и прочих файлов. Прочный корпус надежно защищает внутренние компоненты от вибрации и внешних воздействий. В Samsung 870 EVO реализованы поддержка алгоритма автоматической сборки мусора и технология аппаратного шифрования. Среди других особенностей отмечается режим сна, который помогает более экономично расходовать энергию.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung SATA2.5" 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
250
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
530
Максимальный ресурс записи (TBW)
150
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
да
Энергопотребление
3.5
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
SATA накопитель Samsung 870 EVO поможет ускорить запуск программ и выполнение различных компьютерных задач в составе потребительских систем. Данная модель основана на технологии 3D NAND с буфером DRAM и обладает скоростью на уровне 560 Мбайт/сек в режиме чтения. Объем 250 ГБ позволяет разместить довольно большое количество документов и прочих файлов. Прочный корпус надежно защищает внутренние компоненты от вибрации и внешних воздействий. В Samsung 870 EVO реализованы поддержка алгоритма автоматической сборки мусора и технология аппаратного шифрования. Среди других особенностей отмечается режим сна, который помогает более экономично расходовать энергию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Samsung SATA2.5" 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/EU) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 14080 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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