Накопитель SSD PC Pet SATA-III 128Gb (PCPS128G2) OEM
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 715860
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х1
Вес, г.
50
Описание товара Накопитель SSD PC Pet SATA-III 128Gb (PCPS128G2) OEM
Основные Код производителя: PCPS512G2 Назначение: внутренний Тип: SSD Форм-фактор: 2.5" Интерфейс: SATA-III Объём накопителя: 512 Гб Скорость чтения: 500 МБ/сек Скорость записи: 450 МБ/сек Дополнительно Ресурс перезаписи (TBW): 160 ТБ Время наработки на отказ: 1500000 ч Цвета, использованные в оформлении: чёрный
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
128
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
430
Максимальный ресурс записи (TBW)
60
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Основные Код производителя: PCPS512G2 Назначение: внутренний Тип: SSD Форм-фактор: 2.5" Интерфейс: SATA-III Объём накопителя: 512 Гб Скорость чтения: 500 МБ/сек Скорость записи: 450 МБ/сек Дополнительно Ресурс перезаписи (TBW): 160 ТБ Время наработки на отказ: 1500000 ч Цвета, использованные в оформлении: чёрный
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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