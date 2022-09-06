Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW)
Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO передовое решение для тех, кто ищет невероятную производительность и высокую емкость хранения. Этот накопитель сочетает в себе впечатляющие технические характеристики и надежность, делая его идеальным выбором для профессионалов и энтузиастов. Samsung 1000Gb 980 PRO оснащен передовым интерфейсом PCIe 4.0, который обеспечивает впечатляющую скорость передачи данных до 7000 МБ/с в режиме чтения и до 5000 МБ/с в режиме записи. Это позволяет реализовать быструю загрузку операционной системы, сократить время ожидания и повысить производительность при работе с большими файлами и приложениями. Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO также обладает высокой надежностью и долговечностью, благодаря технологии динамического охлаждения, которая предотвращает перегрев и обеспечивает стабильную работу. SSD Samsung 980 PRO это идеальное решение для тех, кто стремится к максимальной производительности и эффективности своей системы хранения данных.
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Достоинства:
Хорошая скорость работы
Недостатки:
Ресурс перезаписи 600 ГБ. Интересно насколько его хватит при частом выделении места для виртуалок.
Комментарий:
Нормальный SSD, пломбы не вскрывались. При подключении ресурс был на уровне пары ГБ использования, т.е. абсолютно чистый. Надеюсь полет будет нормальный.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 1000Gb 980 PRO (MZ-V8P1T0BW)
Достоинства:
Хорошая скорость работы
Недостатки:
Ресурс перезаписи 600 ГБ. Интересно насколько его хватит при частом выделении места для виртуалок.
Комментарий:
Нормальный SSD, пломбы не вскрывались. При подключении ресурс был на уровне пары ГБ использования, т.е. абсолютно чистый. Надеюсь полет будет нормальный.