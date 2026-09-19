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SSD Накопитель SSD Micron 5300MAX 240Gb (MTFDDAK240TDT-1AW1ZABYY) купить в Москве
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Накопитель SSD Micron 5300MAX 240Gb (MTFDDAK240TDT-1AW1ZABYY)

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Накопитель SSD Micron 5300MAX 240Gb (MTFDDAK240TDT-1AW1ZABYY) - фото 1
Накопитель SSD Micron 5300MAX 240Gb (MTFDDAK240TDT-1AW1ZABYY) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
375
Максимальный ресурс записи (TBW)
2190
Энергопотребление, Вт
3.9
  • Накопитель SSD Micron 5300MAX 240Gb (MTFDDAK240TDT-1AW1ZABYY) - фото 1
  • Накопитель SSD Micron 5300MAX 240Gb (MTFDDAK240TDT-1AW1ZABYY) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 360414
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Характеристики

Бренд
Micron
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
375
Максимальный ресурс записи (TBW)
2190
Время наработки на отказ, час
3000000
Энергопотребление, Вт
3.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х4х2
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD Micron 5300MAX 240Gb (MTFDDAK240TDT-1AW1ZABYY)

SSD-накопители Micron представляют собой надежные решения для хранения данных, сочетая высокую скорость и надежность. Эти устройства имеют внушительное время наработки на отказ, составляющее 3 000 000 часов, что гарантирует долговечность использования. С максимальным ресурсом записи в 2190 ТБ, эти SSD идеально подходят для интенсивных рабочих нагрузок и обработки больших объемов данных. Объем накопителя составляет 240 ГБ, что позволяет хранить важные данные и быстро обращаться к ним. Скорость записи достигает 375 МБ/с, а скорость чтения — 540 МБ/с, обеспечивая быстрый доступ к файлам и сокращая время загрузки приложений. Форм-фактор 2.5 дюйма делает эти накопители совместимыми с большинством ноутбуков и настольных компьютеров. Производитель устройства — Китай, что свидетельствует о высоком качестве исполнения и строгом контроле производственного процесса. SSD-накопители Micron используют интерфейс SATA и построены на базе флэш-памяти типа 3D NAND, что гарантирует эффективное и стабильное функционирование устройства. Энергопотребление составляет всего 3,9 Вт, что способствует экономии электроэнергии и снижению тепловыделения. Это идеальный выбор для пользователей, ценящих высокую производительность и надежность в сочетании с современными технологиями хранения данных.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Micron 5300MAX 240Gb (MTFDDAK240TDT-1AW1ZABYY)




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Характеристики
Бренд
Micron
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
240
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
540
Скорость записи, Мб/с
375
Максимальный ресурс записи (TBW)
2190
Время наработки на отказ, час
3000000
Энергопотребление, Вт
3.9
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопители Micron представляют собой надежные решения для хранения данных, сочетая высокую скорость и надежность. Эти устройства имеют внушительное время наработки на отказ, составляющее 3 000 000 часов, что гарантирует долговечность использования. С максимальным ресурсом записи в 2190 ТБ, эти SSD идеально подходят для интенсивных рабочих нагрузок и обработки больших объемов данных. Объем накопителя составляет 240 ГБ, что позволяет хранить важные данные и быстро обращаться к ним. Скорость записи достигает 375 МБ/с, а скорость чтения — 540 МБ/с, обеспечивая быстрый доступ к файлам и сокращая время загрузки приложений. Форм-фактор 2.5 дюйма делает эти накопители совместимыми с большинством ноутбуков и настольных компьютеров. Производитель устройства — Китай, что свидетельствует о высоком качестве исполнения и строгом контроле производственного процесса. SSD-накопители Micron используют интерфейс SATA и построены на базе флэш-памяти типа 3D NAND, что гарантирует эффективное и стабильное функционирование устройства. Энергопотребление составляет всего 3,9 Вт, что способствует экономии электроэнергии и снижению тепловыделения. Это идеальный выбор для пользователей, ценящих высокую производительность и надежность в сочетании с современными технологиями хранения данных.
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Отзывы


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