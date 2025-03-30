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SSD Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS) купить в Москве
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Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS)

2 Отзывы
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Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS) - фото 1
Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS) - фото 2
Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
551
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Энергопотребление
3.3
  • Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS) - фото 2
  • Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 625442
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
551
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х1
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS)

Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS)

Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший винчестер для домашнего ноутбука. Никаких запредельных нагрузок не планируется, скорость записи хорошая. Заменил штатный hdd, работать стало намного приятнее. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2024
Имя Ф.

Достоинства:


Комментарий:
930 попугаев на борту.



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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
551
Скорость записи, Мб/с
480
Максимальный ресурс записи (TBW)
320
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Развернуть
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
30.03.2025
Алексей И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший винчестер для домашнего ноутбука. Никаких запредельных нагрузок не планируется, скорость записи хорошая. Заменил штатный hdd, работать стало намного приятнее. Спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2024
Имя Ф.

Достоинства:


Комментарий:
930 попугаев на борту.


Накопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295280RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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