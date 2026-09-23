Накопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005)
M.2 накопитель Silicon Power UD90 обеспечивает высокий уровень скорости и стабильности. Обладающий емкостью 500 ГБ, он помогает ускорить отклик системы при загрузке игр, потоковой передаче видео, рендеринге и выполнении других ресурсоемких задач. Благодаря контроллеру с интерфейсом PCI Gen 4x4 NVMe и технологии 3D TLC NAND он демонстрирует скорость в пределах 5000 Мбайт/сек. Технология (LDPC) гарантирует стабильность передачи данных и надежный доступ к ним. Для защиты данных в Silicon Power UD90 реализована комплексная система безопасности. Поддержка работы в режиме RAID-массива позволяет создать систему из нескольких совместимых накопителей.
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