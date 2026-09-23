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SSD Накопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005) купить в Москве
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Накопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005)

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Накопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005) - фото 2
Накопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005) - фото 3
Накопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005) - фото 4
Накопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
4200
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
  • Накопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005) - фото 1
  • Накопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005) - фото 2
  • Накопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005) - фото 3
  • Накопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005) - фото 4
  • Накопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 569085
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
4200
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х1
Вес, г.
80

Описание товара Накопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005)

M.2 накопитель Silicon Power UD90 обеспечивает высокий уровень скорости и стабильности. Обладающий емкостью 500 ГБ, он помогает ускорить отклик системы при загрузке игр, потоковой передаче видео, рендеринге и выполнении других ресурсоемких задач. Благодаря контроллеру с интерфейсом PCI Gen 4x4 NVMe и технологии 3D TLC NAND он демонстрирует скорость в пределах 5000 Мбайт/сек. Технология (LDPC) гарантирует стабильность передачи данных и надежный доступ к ним. Для защиты данных в Silicon Power UD90 реализована комплексная система безопасности. Поддержка работы в режиме RAID-массива позволяет создать систему из нескольких совместимых накопителей.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Silicon Power 500Gb (SP500GBP44UD9005)




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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 400 до 512 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 3500 до 5000
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
4800
Скорость записи, Мб/с
4200
Максимальный ресурс записи (TBW)
300
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель Silicon Power UD90 обеспечивает высокий уровень скорости и стабильности. Обладающий емкостью 500 ГБ, он помогает ускорить отклик системы при загрузке игр, потоковой передаче видео, рендеринге и выполнении других ресурсоемких задач. Благодаря контроллеру с интерфейсом PCI Gen 4x4 NVMe и технологии 3D TLC NAND он демонстрирует скорость в пределах 5000 Мбайт/сек. Технология (LDPC) гарантирует стабильность передачи данных и надежный доступ к ним. Для защиты данных в Silicon Power UD90 реализована комплексная система безопасности. Поддержка работы в режиме RAID-массива позволяет создать систему из нескольких совместимых накопителей.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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