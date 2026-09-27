Твердотельный накопитель Patriot SSD P400 V4 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R5000/W3000 TBW 160TB 3D NAND with HS
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Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 500 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741395
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Твердотельный накопитель Patriot SSD P400 V4 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R5000/W3000 TBW 160TB 3D NAND with HS
SSD-накопитель Patriot P400 V4 500ГБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных.
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Бренд
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
500
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
5000
Скорость записи, Мб/с
3000
Максимальный ресурс записи (TBW)
160
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
SSD-накопитель Patriot P400 V4 500ГБ обеспечивает быстрый запуск системы, плавную работу приложений, стабильную скорость чтения и записи и экономит время при обработке файлов. Незаменим для ускорения работы компьютера и надёжного хранения данных.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
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Твердотельный накопитель Patriot SSD P400 V4 500GB M.2 2280 NVMe PCIe 4.0 x4 R5000/W3000 TBW 160TB 3D NAND with HS - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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