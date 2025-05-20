Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (P3-1TB)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
560
Максимальный ресурс записи (TBW)
698
Энергопотребление
1.8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540320
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
560
Максимальный ресурс записи (TBW)
698
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х2
Вес, г.
55
Описание товара Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (P3-1TB)
С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
570
Скорость записи, Мб/с
560
Максимальный ресурс записи (TBW)
698
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.8
Страна производитель
Китай
С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Достоинства:
Комментарий:
Данный ссд беру часто и лучше у данного продавца. Привезли домой, так как пункта выдачи в районе нет. Прекрасно подойдет под хранилище или систему. Я брал для использования в боксе, также подойдет для использование с адаптером SATA-USB. Это лучше, чем флешка или внешний HDD.
Достоинства:
Комментарий:
Добротный товар за свои деньги, старый бук стал летать
Достоинства:
Комментарий:
В целом неплохой SSD диск за адекватную стоимость. Под нагрузкой грелся примерно до 50..55 градусов, скорости конечно не самые лучшие, но вполне достаточные под систему.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск! Всем советую !
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, характеристики чуть ниже, рабочий. Главное теперь чтоб хватило надолго.
Достоинства:
Комментарий:
Самый обычный ssd 2.5, определился сразу, работает как и должен.
Достоинства:
Комментарий:
быстрый и вместительны alan wake 2 летает
Достоинства:
Комментарий:
ссд хороший, полет 2 месяца , все устраивает, время покажет, на сколько хватит
Достоинства:
Комментарий:
разобрался помогли ребята из сервиса!! всё работает всё хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка, бюджетный диск, гарантия заявлена 3 года
Достоинства:
Комментарий:
пришло всё отлично, всё цело. тока проверять буду. посмотрим сколько проработает
Достоинства:
Комментарий:
Заявлено 512Гб, по факту получите 465 ГБ) Скорость передачи в норме, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Работает, Фактический объем меньше, пока больше нечего сказать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший качественный диск. Наверно один из лучших на сегодня из доступных.
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует описанию..
Достоинства:
Комментарий:
отличное упаковывания на 1000%) да и цена порадовала
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Размер классный, пишет быстро. Я доволен, советую
Достоинства:
Комментарий:
все отлично! доставка, цена, качество...все на высшем уровне
Достоинства:
Комментарий:
диск топ за свои деньги все гуд
Достоинства:
Комментарий:
Отличный SSD диск. Оптимальная цена и хорошее качество. Установил на свой старенький ноутбук ASUS 54L, поставил Вин 7, Теперь "летает", грузится и выключается очень быстро, Что было с HDD - не сравнить. Емкость 512 Gb - достаточно на все программы и свои файлы. Да, диск встроенный, я купил для него переходник на USB 3.0 и использовал его ранее как большую флешку. Спасибо. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер, отлично работает, никаких нареканий. Доставка быстрая, спасибо продавцу, буду заказывать еще.
Достоинства:
Комментарий:
все в норме, доставка на следующий день после заказа.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Винда "полетела" в сравнении с обычным жёстким.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! товар соответствует описанию, доставка быстрая, курьером до двери!
Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (P3-1TB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingspec SATA III 1Tb (P3-1TB)
Достоинства:
Комментарий:
Данный ссд беру часто и лучше у данного продавца. Привезли домой, так как пункта выдачи в районе нет. Прекрасно подойдет под хранилище или систему. Я брал для использования в боксе, также подойдет для использование с адаптером SATA-USB. Это лучше, чем флешка или внешний HDD.
Достоинства:
Комментарий:
Добротный товар за свои деньги, старый бук стал летать
Достоинства:
Комментарий:
В целом неплохой SSD диск за адекватную стоимость. Под нагрузкой грелся примерно до 50..55 градусов, скорости конечно не самые лучшие, но вполне достаточные под систему.
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск! Всем советую !
Достоинства:
Комментарий:
Соответствует описанию, характеристики чуть ниже, рабочий. Главное теперь чтоб хватило надолго.
Достоинства:
Комментарий:
Самый обычный ssd 2.5, определился сразу, работает как и должен.
Достоинства:
Комментарий:
быстрый и вместительны alan wake 2 летает
Достоинства:
Комментарий:
ссд хороший, полет 2 месяца , все устраивает, время покажет, на сколько хватит
Достоинства:
Комментарий:
разобрался помогли ребята из сервиса!! всё работает всё хорошо!
Достоинства:
Комментарий:
быстрая доставка, бюджетный диск, гарантия заявлена 3 года
Достоинства:
Комментарий:
пришло всё отлично, всё цело. тока проверять буду. посмотрим сколько проработает
Достоинства:
Комментарий:
Заявлено 512Гб, по факту получите 465 ГБ) Скорость передачи в норме, рекомендую!
Достоинства:
Комментарий:
Работает, Фактический объем меньше, пока больше нечего сказать
Достоинства:
Комментарий:
Хороший качественный диск. Наверно один из лучших на сегодня из доступных.
Достоинства:
Комментарий:
товар соответствует описанию..
Достоинства:
Комментарий:
отличное упаковывания на 1000%) да и цена порадовала
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Размер классный, пишет быстро. Я доволен, советую
Достоинства:
Комментарий:
все отлично! доставка, цена, качество...все на высшем уровне
Достоинства:
Комментарий:
диск топ за свои деньги все гуд
Достоинства:
Комментарий:
Отличный SSD диск. Оптимальная цена и хорошее качество. Установил на свой старенький ноутбук ASUS 54L, поставил Вин 7, Теперь "летает", грузится и выключается очень быстро, Что было с HDD - не сравнить. Емкость 512 Gb - достаточно на все программы и свои файлы. Да, диск встроенный, я купил для него переходник на USB 3.0 и использовал его ранее как большую флешку. Спасибо. Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Всё супер, отлично работает, никаких нареканий. Доставка быстрая, спасибо продавцу, буду заказывать еще.
Достоинства:
Комментарий:
все в норме, доставка на следующий день после заказа.
Достоинства:
Комментарий:
Работает. Винда "полетела" в сравнении с обычным жёстким.
Достоинства:
Комментарий:
Всё отлично! товар соответствует описанию, доставка быстрая, курьером до двери!