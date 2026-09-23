Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS1TB 2.5" 1Tb (EX295277RUS) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS1TB 2.5" 1Tb (EX295277RUS)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS1TB 2.5&quot; 1Tb (EX295277RUS) - фото 1
Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS1TB 2.5&quot; 1Tb (EX295277RUS) - фото 2
Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS1TB 2.5&quot; 1Tb (EX295277RUS) - фото 3
Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS1TB 2.5&quot; 1Tb (EX295277RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
568
Скорость записи, Мб/с
502
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Энергопотребление
5
  • Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS1TB 2.5&quot; 1Tb (EX295277RUS) - фото 1
  • Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS1TB 2.5&quot; 1Tb (EX295277RUS) - фото 2
  • Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS1TB 2.5&quot; 1Tb (EX295277RUS) - фото 3
  • Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS1TB 2.5&quot; 1Tb (EX295277RUS) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 660 руб. 
Начислим 187 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 625436
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS1TB 2.5" 1Tb (EX295277RUS)
11 660 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
568
Скорость записи, Мб/с
502
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
200

Описание товара Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS1TB 2.5" 1Tb (EX295277RUS)

Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS1TB 2.5" 1Tb (EX295277RUS)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
568
Скорость записи, Мб/с
502
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1800000
Развернуть
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS1TB 2.5" 1Tb (EX295277RUS) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11660 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...