Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS1TB 2.5" 1Tb (EX295277RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
568
Скорость записи, Мб/с
502
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Энергопотребление
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 660 руб.
В наличии
Код товара: 625436
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11 660 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
568
Скорость записи, Мб/с
502
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1800000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
200
Описание товара Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS1TB 2.5" 1Tb (EX295277RUS)
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Максимальный ресурс записи (TBW),Тб (диапазон)
до 1000
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Форм-фактор
2.5"
Объем
1024
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
568
Скорость записи, Мб/с
502
Максимальный ресурс записи (TBW)
480
Время наработки на отказ, час
1800000
Развернуть
DRAM буфер
нет
Энергопотребление
5
Страна производитель
Китай
Благодаря твердотельному накопителю, вы сможете справляться самыми сложными задачами. Этот диск, обеспечивающий впечатляющую скорость отклика системы выполнения операций ввода-вывода, идеально подходит для работы множества пользователей над несколькими задачами одновременно. Вы сможете реализовывать самые сложные проекты на предприятиях малого среднего бизнеса от виртуализации до совместного редактирования материалов хранения баз данных высокой нагрузкой за счет эффективного кеширования. в то же время вы сможете снизить общую стоимость владения для инфраструктуры.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Накопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS1TB 2.5" 1Tb (EX295277RUS) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 11660 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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