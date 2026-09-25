Накопитель SSD M.2 2280 500GB P400VP500GM28H PATRIOT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 450 руб.
В наличии
Код товара: 739105
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
11 450 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
20
Описание товара Накопитель SSD M.2 2280 500GB P400VP500GM28H PATRIOT
SSD Patriot в форм-факторе M.2 2280 подойдёт тем, кто ценит скорость и надёжность. Объём 500 ГБ — оптимальное решение для быстрого запуска системы, работы с тяжёлыми файлами и игр. За счёт использования памяти 3D NAND накопитель не только вместительный, но и долговечный: максимальный ресурс записи достигает 160 ТБ. Впечатляющая скорость чтения до 5000 МБ/с и записи до 3000 МБ/с позволяет моментально запускать приложения и передавать большие объёмы данных. Интерфейс PCIe 4.0 x4 раскрывает весь потенциал современного компьютера, ускоряя работу без компромиссов. SSD Patriot — выбор для тех, кто хочет максимум производительности каждый день.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 11 020 руб.2755 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 500Gb NV5000t (NT01NV5000T-500-E4X)
-
В наличииЦена 11 100 руб.2775 руб. в СплитНакопитель SSD Netac NV5000 500Gb (NT01NV5000-500-E4X)
-
В наличииЦена 11 710 руб.2928 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate NextPro+ UV500TS1TB 2.5" 1Tb (EX295277RUS...
-
В наличииЦена 11 790 руб.2948 руб. в СплитНакопитель SSD ExeGate M.2 2280 NextPro+ M2UV500TS1TB 1Tb (EX295...
-
В наличииЦена 12 210 руб.3053 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 960Gb SA500 Series (NT01SA500-960-S3X)
-
В наличииЦена 12 460 руб.3115 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R)
-
В наличииЦена 13 130 руб.3283 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1Tb (NT01SA500-1T0-S3X)
-
В наличииЦена 13 140 руб.3285 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA
-
В наличииЦена 13 630 руб.3408 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 2.5" 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate...
-
В наличииЦена 14 610 руб.3653 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung SATA2.5" 250GB 6GB/S 870 EVO (MZ-77E250B/...
-
В наличииЦена 14 860 руб.3715 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 870 EVO 250Gb (MZ-77E250BW)
-
В наличииЦена 14 990 руб.3748 руб. в СплитНакопитель SSD ADATA M.2 2280 1TB LEGEND 860 (SLEG-860-1000GCS)
SSD Patriot в форм-факторе M.2 2280 подойдёт тем, кто ценит скорость и надёжность. Объём 500 ГБ — оптимальное решение для быстрого запуска системы, работы с тяжёлыми файлами и игр. За счёт использования памяти 3D NAND накопитель не только вместительный, но и долговечный: максимальный ресурс записи достигает 160 ТБ. Впечатляющая скорость чтения до 5000 МБ/с и записи до 3000 МБ/с позволяет моментально запускать приложения и передавать большие объёмы данных. Интерфейс PCIe 4.0 x4 раскрывает весь потенциал современного компьютера, ускоряя работу без компромиссов. SSD Patriot — выбор для тех, кто хочет максимум производительности каждый день.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Теги товара: PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4
Купить Накопитель SSD M.2 2280 500GB P400VP500GM28H PATRIOT - по цене 11450 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Накопитель SSD M.2 2280 500GB P400VP500GM28H PATRIOT