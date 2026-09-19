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SSD Накопитель SSD ExeGate KC2000MNext 240Gb (EX282315RUS) купить в Москве
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Накопитель SSD ExeGate KC2000MNext 240Gb (EX282315RUS)

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Накопитель SSD ExeGate KC2000MNext 240Gb (EX282315RUS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1400
Скорость записи, Мб/с
850
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Энергопотребление
3.3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 404068
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Характеристики

Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1400
Скорость записи, Мб/с
850
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х1
Вес, г.
120

Описание товара Накопитель SSD ExeGate KC2000MNext 240Gb (EX282315RUS)

M.2 накопитель ExeGate Next KC2000TP240 предусматривает установку в слот M.2, поэтому отличается широкой совместимостью с настольными и портативными компьютерами. Структура памяти 3D NAND и использование интерфейса PCI-E 3.x x4 обеспечивают высокие показатели быстродействия – скорость в режиме чтения достигает значения 1400 Мбайт/сек. Благодаря объему 240 ГБ диск SSD предоставляет возможность хранения довольно большого количества документов и других файлов. К преимуществам ExeGate Next KC2000TP240 относятся бесшумная работа и низкое энергопотребление.

Отзывы о товаре Накопитель SSD ExeGate KC2000MNext 240Gb (EX282315RUS)




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Характеристики
Бренд
EXEGATE
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 240 до 256 ГБ
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
240
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
1400
Скорость записи, Мб/с
850
Максимальный ресурс записи (TBW)
80
Время наработки на отказ, час
2000000
Энергопотребление
3.3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель ExeGate Next KC2000TP240 предусматривает установку в слот M.2, поэтому отличается широкой совместимостью с настольными и портативными компьютерами. Структура памяти 3D NAND и использование интерфейса PCI-E 3.x x4 обеспечивают высокие показатели быстродействия – скорость в режиме чтения достигает значения 1400 Мбайт/сек. Благодаря объему 240 ГБ диск SSD предоставляет возможность хранения довольно большого количества документов и других файлов. К преимуществам ExeGate Next KC2000TP240 относятся бесшумная работа и низкое энергопотребление.
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Отзывы


Накопитель SSD ExeGate KC2000MNext 240Gb (EX282315RUS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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