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SSD Накопитель SSD Kingspec PCI-E 4.0 x4 1Tb (XF-1TB) купить в Москве
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Накопитель SSD Kingspec PCI-E 4.0 x4 1Tb (XF-1TB)

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Накопитель SSD Kingspec PCI-E 4.0 x4 1Tb (XF-1TB)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1024
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540315
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Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1024
Размеры в упаковке, см
10х6х2
Вес, г.
24

Описание товара Накопитель SSD Kingspec PCI-E 4.0 x4 1Tb (XF-1TB)

SSD M.2 накопитель KingSpec серии XF подходит для модернизации настольных компьютеров, ноутбуков, ультрабуков. Контроллер с поддержкой технологии NVME интерфейс PCI-E 4.0 x4 обеспечивают высокие показатели быстродействия при выполнении различных команд. Скорость последовательного чтения составляет в пределах 4800 Мбайт/сек, а скорость записи достигает 4500 Мбайт/сек.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingspec PCI-E 4.0 x4 1Tb (XF-1TB)




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Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Объем, Гб
1024
Описание
SSD M.2 накопитель KingSpec серии XF подходит для модернизации настольных компьютеров, ноутбуков, ультрабуков. Контроллер с поддержкой технологии NVME интерфейс PCI-E 4.0 x4 обеспечивают высокие показатели быстродействия при выполнении различных команд. Скорость последовательного чтения составляет в пределах 4800 Мбайт/сек, а скорость записи достигает 4500 Мбайт/сек.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD Kingspec PCI-E 4.0 x4 1Tb (XF-1TB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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