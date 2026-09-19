Накопитель SSD Hikvision E100 Series 1Tb (HS-SSD-E100/1024G)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Hikvision E100 Series 1Tb (HS-SSD-E100/1024G)
1024 ГБ SSD-накопитель Hikvision E100 [HS-SSD-E100/1024G] производится в форм-факторе 2.5", что позволяет устанавливать его как в системный блок ПК, так и в ноутбук. Модуль долговременной памяти с подключением к интерфейсу SATA III отличается емкостью 1024 ГБ и демонстрирует высокие значения скорости записи и считывания данных. Данная особенность накопителя делает его востребованным в качестве средства модернизации компьютера, позволяющего ощутимо ускорить загрузку рабочей платформу и всего запускаемого софта. К достоинствам SSD Hikvision E100 [HS-SSD-E100/1024G] можно отнести малое энергопотребление, которое делает его оптимальным решением для ноутбука. С таким накопителем ноутбук приобретает большую автономность, т. е. возможность дольше работать от аккумулятора. Устройство поддерживает команду TRIM для выполнения очистки неиспользуемой информации из ячеек памяти. Его ресурс составляет порядка 480 TBW.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 12 300 руб.3075 руб. в СплитНакопитель SSD Netac 1Tb (NT01SA500-1T0-S3X)
-
В наличииЦена 12 400 руб.3100 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 960Gb Ultimate SU650 (ASU650SS-960GT-R)
-
В наличииЦена 12 550 руб.3138 руб. в СплитНакопитель SSD Apacer SATA 2.5" 1TB (AP1TBAS350XR-1)
-
В наличииЦена 12 790 руб.3198 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 960Gb (SA400S37/960G)
-
В наличииЦена 13 080 руб.3270 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS ADATA
-
В наличииЦена 13 330 руб.3333 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N535S Series 960Gb (NT01N535S-960G-S3X)
-
В наличииЦена 13 420 руб.3355 руб. в СплитНакопитель SSD WD 500G SATA III Blue SA510 (WDS500G3B0A)
-
В наличииЦена 13 440 руб.3360 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N600S Series 1Tb (NT01N600S-001T-S3X)
-
В наличииЦена 13 570 руб.3393 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 2.5" 1TB SATA III ASU650SS-1TT-R Ultimate...
-
В наличииЦена 13 640 руб.3410 руб. в СплитНакопитель SSD Netac N5M Series 1Tb (NT01N5M-001T-M3X)
-
В наличииЦена 13 690 руб.3423 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power A56 1Tb (SP001TBSS3A56A25)
-
В наличииЦена 13 690 руб.3423 руб. в СплитНакопитель SSD Silicon Power SATA-III 1TB Ace A55 (SP001TBSS3A55...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор, M.2 2280
Отзывы о товаре Накопитель SSD Hikvision E100 Series 1Tb (HS-SSD-E100/1024G)