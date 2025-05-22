Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD KingSpec 120Gb P4 Series (P4-120) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD KingSpec 120Gb P4 Series (P4-120)

23 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD KingSpec 120Gb P4 Series (P4-120) - фото 1
Накопитель SSD KingSpec 120Gb P4 Series (P4-120) - фото 2
Накопитель SSD KingSpec 120Gb P4 Series (P4-120) - фото 3
Накопитель SSD KingSpec 120Gb P4 Series (P4-120) - фото 4
Накопитель SSD KingSpec 120Gb P4 Series (P4-120) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
25
Энергопотребление
1.5
  • Накопитель SSD KingSpec 120Gb P4 Series (P4-120) - фото 1
  • Накопитель SSD KingSpec 120Gb P4 Series (P4-120) - фото 2
  • Накопитель SSD KingSpec 120Gb P4 Series (P4-120) - фото 3
  • Накопитель SSD KingSpec 120Gb P4 Series (P4-120) - фото 4
  • Накопитель SSD KingSpec 120Gb P4 Series (P4-120) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 170 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 572078
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
25
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х6х1
Вес, г.
55

Описание товара Накопитель SSD KingSpec 120Gb P4 Series (P4-120)

KingSpec серии P4-XXX - это высокопроизводительные и высоконадежные запоминающие устройства (SSD Диски), которые состоят из энергонезависимой флэш-памяти NAND и полупроводниковых компонентов. Эта технология предназначена для оптимизации ограничений низкой вычислительной производительности традиционных жестких дисков. Все механические детали были заменены электронными компонентами, для предотвращения ударов и вибрации. SSD диски P4 серии имеют традиционный интерфейс SATA и размер корпуса 2,5?, что соответствует, размеру стандартного диска, для ноутбука и позволяет произвести оперативную замену жесткого HDD диска на твердотельный SSD диск.

Отзывы о товаре Накопитель SSD KingSpec 120Gb P4 Series (P4-120)

Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
товаром доволен пришел в целости и сохранности.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Роман Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорощо встал в старый ноутбук,дал ему вторую жизнь,благодарю за касественую вещь.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
Фото не успел сделать , после получения сразу же установили. Работает
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
aganesyan s.

Достоинства:


Комментарий:
Диск просто пушка, скорость ваще шик, сталкер 2 загружается за минуту. Очень доволен и всем советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Акмаев Алексей Витальевич

Достоинства:


Комментарий:
за 3 года купил около 30 штук это фирмы, для апгрейда ноутбуков и системных блоков, Ни один не вышел из строя
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
все работает,посмотрим как дальше себя покажет
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает прекрасно. Нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск. Поставил систему, всё отлично работает. Доволен. Можно покупать.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Установил, работает, вообще никаких проблем ни со скоростью, ни с объёмом.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
александр ш.

Достоинства:


Комментарий:
пришел даже раньше срока, но вместо заявленных 512 видит 488 Гб.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный диск, скорость держит хорошо, скорость только как-то странно указана, учтите при покупке что 6GB\\sec тут это не гигабайты в секунду а гигабиты, т.е. скорость ≈600 Мб\\сек
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
всё норм, сталкер 2 - летает!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
все как заявлено товар хороший работает!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде норм Поставил на него винду Работает
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой, за свои деньги, твердотельный диск. Брал его для апдейта своего старого ноута. После замены, с ним ноут стал работать значительно быстрее. Пока все работает хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Владимир О.

Достоинства:


Комментарий:
к работе претензий нет, по скорости не проверял, но всё открывает быстро
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Вячеслав Е.

Достоинства:


Комментарий:
хороший диск, шустрый, по факту 486гб, но это не сильная разница
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично,все работает с наступающим вас новым годом
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Сергей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро, все норм, работает. Только у него 476гб определяется ...
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Тякотев И.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстро, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Игорь Ж.

Достоинства:


Комментарий:
эту фирму знаю давно, качество на высоте, товар рекомендую, продаван отправил быстро, коробка не помята, респект
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в компьютер и ура,он работает.Пока ничего не тормозит.Будем дальше глядеть.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
500
Максимальный ресурс записи (TBW)
25
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
1.5
Страна производитель
Китай
Описание
KingSpec серии P4-XXX - это высокопроизводительные и высоконадежные запоминающие устройства (SSD Диски), которые состоят из энергонезависимой флэш-памяти NAND и полупроводниковых компонентов. Эта технология предназначена для оптимизации ограничений низкой вычислительной производительности традиционных жестких дисков. Все механические детали были заменены электронными компонентами, для предотвращения ударов и вибрации. SSD диски P4 серии имеют традиционный интерфейс SATA и размер корпуса 2,5?, что соответствует, размеру стандартного диска, для ноутбука и позволяет произвести оперативную замену жесткого HDD диска на твердотельный SSD диск.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Александр Г.

Достоинства:


Комментарий:
товаром доволен пришел в целости и сохранности.
Источник: Яндекс Маркет
18.05.2025
Роман Г.

Достоинства:


Комментарий:
хорощо встал в старый ноутбук,дал ему вторую жизнь,благодарю за касественую вещь.
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2025
Михаил В.

Достоинства:


Комментарий:
Фото не успел сделать , после получения сразу же установили. Работает
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
aganesyan s.

Достоинства:


Комментарий:
Диск просто пушка, скорость ваще шик, сталкер 2 загружается за минуту. Очень доволен и всем советую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
28.04.2025
Акмаев Алексей Витальевич

Достоинства:


Комментарий:
за 3 года купил около 30 штук это фирмы, для апгрейда ноутбуков и системных блоков, Ни один не вышел из строя
Источник: Яндекс Маркет
09.04.2025
Николай

Достоинства:


Комментарий:
все работает,посмотрим как дальше себя покажет
Источник: Яндекс Маркет
06.04.2025
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
Работает прекрасно. Нареканий нет.
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск. Поставил систему, всё отлично работает. Доволен. Можно покупать.
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Евгений К.

Достоинства:


Комментарий:
Установил, работает, вообще никаких проблем ни со скоростью, ни с объёмом.
Источник: Яндекс Маркет
02.02.2025
александр ш.

Достоинства:


Комментарий:
пришел даже раньше срока, но вместо заявленных 512 видит 488 Гб.
Источник: Яндекс Маркет
28.01.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
прекрасный диск, скорость держит хорошо, скорость только как-то странно указана, учтите при покупке что 6GB\\sec тут это не гигабайты в секунду а гигабиты, т.е. скорость ≈600 Мб\\сек
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2025
Павел К.

Достоинства:


Комментарий:
всё норм, сталкер 2 - летает!!!
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2025
Олег Г.

Достоинства:


Комментарий:
все как заявлено товар хороший работает!
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Александр С.

Достоинства:


Комментарий:
Вроде норм Поставил на него винду Работает
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Игорь

Достоинства:


Комментарий:
Неплохой, за свои деньги, твердотельный диск. Брал его для апдейта своего старого ноута. После замены, с ним ноут стал работать значительно быстрее. Пока все работает хорошо!
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2025
Владимир О.

Достоинства:


Комментарий:
к работе претензий нет, по скорости не проверял, но всё открывает быстро
Источник: Яндекс Маркет
29.12.2024
Вячеслав Е.

Достоинства:


Комментарий:
хороший диск, шустрый, по факту 486гб, но это не сильная разница
Источник: Яндекс Маркет
28.12.2024
Юлия С.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично,все работает с наступающим вас новым годом
Источник: Яндекс Маркет
27.12.2024
Сергей Щ.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел быстро, все норм, работает. Только у него 476гб определяется ...
Источник: Яндекс Маркет
25.12.2024
Тякотев И.

Достоинства:


Комментарий:
доставка быстро, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
24.12.2024
Владислав М.

Достоинства:


Комментарий:
Товар соответствует заявленным характеристикам
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Игорь Ж.

Достоинства:


Комментарий:
эту фирму знаю давно, качество на высоте, товар рекомендую, продаван отправил быстро, коробка не помята, респект
Источник: Яндекс Маркет
21.12.2024
Иван М.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил в компьютер и ура,он работает.Пока ничего не тормозит.Будем дальше глядеть.


Накопитель SSD KingSpec 120Gb P4 Series (P4-120) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...