Накопитель SSD ExeGate A400Next 120GB (EX276687RUS)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб.
В наличии
Код товара: 577434
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 060 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Время наработки на отказ, час
1800000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
8х4х1
Вес, г.
120
Описание товара Накопитель SSD ExeGate A400Next 120GB (EX276687RUS)
SATA накопитель ExeGate Next A400TS120 форм-фактора 2.5 дюйма отличается широкой совместимостью с настольными и портативными компьютерами, обеспечивая быструю обработку вычислительных команд. Объем 120 ГБ позволяет хранить большое количество документов и других файлов. Данная модель обладает скоростью на уровне 500 Мбайт/сек в режиме чтения, что подчеркивает высокую производительность системы. Накопитель выполнен в прочном корпусе толщиной 7 мм, устойчивом к повреждениям и вибрации. Среди других особенностей ExeGate Next A400TS120 отмечается бесшумная работа.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
до 128 ГБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
до 1000
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
до 1000
Форм-фактор
2.5"
Объем
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Максимальный ресурс записи (TBW)
50
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1800000
Страна производитель
Китай
SATA накопитель ExeGate Next A400TS120 форм-фактора 2.5 дюйма отличается широкой совместимостью с настольными и портативными компьютерами, обеспечивая быструю обработку вычислительных команд. Объем 120 ГБ позволяет хранить большое количество документов и других файлов. Данная модель обладает скоростью на уровне 500 Мбайт/сек в режиме чтения, что подчеркивает высокую производительность системы. Накопитель выполнен в прочном корпусе толщиной 7 мм, устойчивом к повреждениям и вибрации. Среди других особенностей ExeGate Next A400TS120 отмечается бесшумная работа.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
Накопитель SSD ExeGate A400Next 120GB (EX276687RUS) – стоимость товара 2060 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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