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SSD Твердотельный накопитель Indilinx S325S 120Gb [IND-S325S120GX] 2.5", SATA3, 3D NAND, 500/420Mbs, 70TBW купить в Москве
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Твердотельный накопитель Indilinx S325S 120Gb [IND-S325S120GX] 2.5", SATA3, 3D NAND, 500/420Mbs, 70TBW

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Твердотельный накопитель Indilinx S325S 120Gb [IND-S325S120GX] 2.5&quot;, SATA3, 3D NAND, 500/420Mbs, 70TBW - фото 1
Твердотельный накопитель Indilinx S325S 120Gb [IND-S325S120GX] 2.5&quot;, SATA3, 3D NAND, 500/420Mbs, 70TBW - фото 2
Твердотельный накопитель Indilinx S325S 120Gb [IND-S325S120GX] 2.5&quot;, SATA3, 3D NAND, 500/420Mbs, 70TBW - фото 3
Твердотельный накопитель Indilinx S325S 120Gb [IND-S325S120GX] 2.5&quot;, SATA3, 3D NAND, 500/420Mbs, 70TBW - фото 4
Твердотельный накопитель Indilinx S325S 120Gb [IND-S325S120GX] 2.5&quot;, SATA3, 3D NAND, 500/420Mbs, 70TBW - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
  • Твердотельный накопитель Indilinx S325S 120Gb [IND-S325S120GX] 2.5&quot;, SATA3, 3D NAND, 500/420Mbs, 70TBW - фото 1
  • Твердотельный накопитель Indilinx S325S 120Gb [IND-S325S120GX] 2.5&quot;, SATA3, 3D NAND, 500/420Mbs, 70TBW - фото 2
  • Твердотельный накопитель Indilinx S325S 120Gb [IND-S325S120GX] 2.5&quot;, SATA3, 3D NAND, 500/420Mbs, 70TBW - фото 3
  • Твердотельный накопитель Indilinx S325S 120Gb [IND-S325S120GX] 2.5&quot;, SATA3, 3D NAND, 500/420Mbs, 70TBW - фото 4
  • Твердотельный накопитель Indilinx S325S 120Gb [IND-S325S120GX] 2.5&quot;, SATA3, 3D NAND, 500/420Mbs, 70TBW - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748631
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Характеристики

Бренд
Indilinx
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х7
Вес, г.
200

Описание товара Твердотельный накопитель Indilinx S325S 120Gb [IND-S325S120GX] 2.5", SATA3, 3D NAND, 500/420Mbs, 70TBW

SSD-накопитель Indilinx объёмом 120 ГБ — производительное решение для хранения данных и ускорения повседневной работы системы. Скорость чтения до 500 МБ/с и записи до 420 МБ/с обеспечивает быстрый доступ к файлам и оперативную обработку задач. Форм-фактор 2,5" делает накопитель удобным для установки в совместимые устройства, а интерфейс SATA обеспечивает подключение к системе. Тип флэш-памяти 3D NAND сочетает современный подход к хранению данных с высокой скоростью работы. Заявленное время наработки на отказ — до 2 000 000 часов.

Отзывы о товаре Твердотельный накопитель Indilinx S325S 120Gb [IND-S325S120GX] 2.5", SATA3, 3D NAND, 500/420Mbs, 70TBW




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Характеристики
Бренд
Indilinx
Форм-фактор
2.5"
Объем, Гб
120
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
420
Время наработки на отказ, час
2000000
DRAM буфер
нет
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Indilinx объёмом 120 ГБ — производительное решение для хранения данных и ускорения повседневной работы системы. Скорость чтения до 500 МБ/с и записи до 420 МБ/с обеспечивает быстрый доступ к файлам и оперативную обработку задач. Форм-фактор 2,5" делает накопитель удобным для установки в совместимые устройства, а интерфейс SATA обеспечивает подключение к системе. Тип флэш-памяти 3D NAND сочетает современный подход к хранению данных с высокой скоростью работы. Заявленное время наработки на отказ — до 2 000 000 часов.
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Доставка
Отзывы


Твердотельный накопитель Indilinx S325S 120Gb [IND-S325S120GX] 2.5", SATA3, 3D NAND, 500/420Mbs, 70TBW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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