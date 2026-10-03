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SSD Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 256Gb [IND-S3N80S128GX] M.2 2280, SATA3, 480/410MBs купить в Москве
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Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 256Gb [IND-S3N80S128GX] M.2 2280, SATA3, 480/410MBs

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Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 256Gb [IND-S3N80S128GX] M.2 2280, SATA3, 480/410MBs - фото 1
Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 256Gb [IND-S3N80S128GX] M.2 2280, SATA3, 480/410MBs - фото 2
Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 256Gb [IND-S3N80S128GX] M.2 2280, SATA3, 480/410MBs - фото 3
Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 256Gb [IND-S3N80S128GX] M.2 2280, SATA3, 480/410MBs - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
  • Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 256Gb [IND-S3N80S128GX] M.2 2280, SATA3, 480/410MBs - фото 1
  • Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 256Gb [IND-S3N80S128GX] M.2 2280, SATA3, 480/410MBs - фото 2
  • Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 256Gb [IND-S3N80S128GX] M.2 2280, SATA3, 480/410MBs - фото 3
  • Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 256Gb [IND-S3N80S128GX] M.2 2280, SATA3, 480/410MBs - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 270 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 748634
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Характеристики

Бренд
Indilinx
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х8х2
Вес, г.
200

Описание товара Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 256Gb [IND-S3N80S128GX] M.2 2280, SATA3, 480/410MBs

SSD-накопитель Indilinx в компактном форм-факторе M.2 2280 — практичное решение для ускорения работы системы и хранения данных. Интерфейс SATA обеспечивает скорость чтения до 500 МБ/с и записи до 400 МБ/с, помогая быстрее запускать приложения и обрабатывать файлы. Объём 256 ГБ подходит для размещения операционной системы, программ и необходимых документов, не занимая лишнее пространство внутри устройства. Флэш-память 3D NAND сочетает производительность и ресурс: максимальный объём записи составляет 70 ТБ, а заявленное время наработки на отказ — 2 000 000 часов. Indilinx M.2 2280 — компактный SSD для стабильной и быстрой работы с данными.

Отзывы о товаре Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 256Gb [IND-S3N80S128GX] M.2 2280, SATA3, 480/410MBs




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Характеристики
Бренд
Indilinx
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
400
Максимальный ресурс записи (TBW)
70
Время наработки на отказ, час
2000000
Страна производитель
Китай
Описание
SSD-накопитель Indilinx в компактном форм-факторе M.2 2280 — практичное решение для ускорения работы системы и хранения данных. Интерфейс SATA обеспечивает скорость чтения до 500 МБ/с и записи до 400 МБ/с, помогая быстрее запускать приложения и обрабатывать файлы. Объём 256 ГБ подходит для размещения операционной системы, программ и необходимых документов, не занимая лишнее пространство внутри устройства. Флэш-память 3D NAND сочетает производительность и ресурс: максимальный объём записи составляет 70 ТБ, а заявленное время наработки на отказ — 2 000 000 часов. Indilinx M.2 2280 — компактный SSD для стабильной и быстрой работы с данными.
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Доставка
Отзывы


Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 256Gb [IND-S3N80S128GX] M.2 2280, SATA3, 480/410MBs - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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