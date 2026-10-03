Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 256Gb [IND-S3N80S128GX] M.2 2280, SATA3, 480/410MBs
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Твердотельный накопитель Indilinx S3N80S 256Gb [IND-S3N80S128GX] M.2 2280, SATA3, 480/410MBs
SSD-накопитель Indilinx в компактном форм-факторе M.2 2280 — практичное решение для ускорения работы системы и хранения данных. Интерфейс SATA обеспечивает скорость чтения до 500 МБ/с и записи до 400 МБ/с, помогая быстрее запускать приложения и обрабатывать файлы. Объём 256 ГБ подходит для размещения операционной системы, программ и необходимых документов, не занимая лишнее пространство внутри устройства. Флэш-память 3D NAND сочетает производительность и ресурс: максимальный объём записи составляет 70 ТБ, а заявленное время наработки на отказ — 2 000 000 часов. Indilinx M.2 2280 — компактный SSD для стабильной и быстрой работы с данными.
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