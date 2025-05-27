Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 1Tb (NX-1TB)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 1Tb (NX-1TB)
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 2048 ГБ, 512 ГБ, Форм-фактор
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Достоинства:
Комментарий:
все отлично, месяц в бою без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на MacBook Air 11" 2015г. Все установилось и работает нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Пока, вот уже года 2, SSD диски KingSpec работают без проблем. И их стоимость невысокая.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, поставил основным диском
Достоинства:
Комментарий:
нормальный диск, беру не первый такой, цена/качество ок
Достоинства:
Комментарий:
Брал для игр. Работает норм. Темп не мерил. Систему бы на этот диск не ставил, а для игр норм решение
Достоинства:
Комментарий:
Спустя два месяца пока проблем нет
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, гарантия Ситилинк
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, поставил систему, всё летает
Достоинства:
Комментарий:
все работает, показатели скорости в точности как указано характеристиках товара
Достоинства:
Комментарий:
Работает прекрасно, все летает.
Достоинства:
Комментарий:
Пашет в компе уже. Вон он внутри… Не первый раз беру такой.
Достоинства:
Комментарий:
Достойный накопитель, скорости 2000+
Достоинства:
Комментарий:
Работает,скорость на уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальное качество, в недорогие сборки оптимальный вариант
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск. Работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
скорость чтения и записи в норме,вроде работают без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
на плате устанавилась легко,брал для сборки.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ссдшник, правда пришлось повозиться немного с определением его в компе, но это из-за неопытности, сам накопитель качественный.
Достоинства:
Комментарий:
Все супер, работает, комп теперь летает
Достоинства:
Комментарий:
производитель хороший но с этим диском возникли проблемы при установке на него операционной системы. пришлось сдать (
Достоинства:
Комментарий:
работает очень хорошо, просто пушка!
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный , выдавала неадыкват
Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 1Tb (NX-1TB)
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, месяц в бою без проблем
Достоинства:
Комментарий:
Поставил на MacBook Air 11" 2015г. Все установилось и работает нормально.
Достоинства:
Комментарий:
Пока, вот уже года 2, SSD диски KingSpec работают без проблем. И их стоимость невысокая.
Достоинства:
Комментарий:
Работает, поставил основным диском
Достоинства:
Комментарий:
нормальный диск, беру не первый такой, цена/качество ок
Достоинства:
Комментарий:
Брал для игр. Работает норм. Темп не мерил. Систему бы на этот диск не ставил, а для игр норм решение
Достоинства:
Комментарий:
Спустя два месяца пока проблем нет
Достоинства:
Комментарий:
все отлично, гарантия Ситилинк
Достоинства:
Комментарий:
всё отлично, поставил систему, всё летает
Достоинства:
Комментарий:
все работает, показатели скорости в точности как указано характеристиках товара
Достоинства:
Комментарий:
Работает прекрасно, все летает.
Достоинства:
Комментарий:
Пашет в компе уже. Вон он внутри… Не первый раз беру такой.
Достоинства:
Комментарий:
Достойный накопитель, скорости 2000+
Достоинства:
Комментарий:
Работает,скорость на уровне.
Достоинства:
Комментарий:
Нормальное качество, в недорогие сборки оптимальный вариант
Достоинства:
Комментарий:
Отличный диск. Работает хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
скорость чтения и записи в норме,вроде работают без нареканий
Достоинства:
Комментарий:
на плате устанавилась легко,брал для сборки.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший ссдшник, правда пришлось повозиться немного с определением его в компе, но это из-за неопытности, сам накопитель качественный.
Достоинства:
Комментарий:
Все супер, работает, комп теперь летает
Достоинства:
Комментарий:
производитель хороший но с этим диском возникли проблемы при установке на него операционной системы. пришлось сдать (
Достоинства:
Комментарий:
работает очень хорошо, просто пушка!
Достоинства:
Комментарий:
товар отличный , выдавала неадыкват