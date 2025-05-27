Top.Mail.Ru
SSD Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 1Tb (NX-1TB) купить в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 1Tb (NX-1TB)

23 Отзывы
Добавить в избранное Поделиться
Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 1Tb (NX-1TB)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3400
Скорость записи, Мб/с
3100
Энергопотребление
3.4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540310
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3400
Скорость записи, Мб/с
3100
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
3.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х5х2
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 1Tb (NX-1TB)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 1Tb (NX-1TB)

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, месяц в бою без проблем
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил на MacBook Air 11" 2015г. Все установилось и работает нормально.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Пока, вот уже года 2, SSD диски KingSpec работают без проблем. И их стоимость невысокая.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, поставил основным диском
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный диск, беру не первый такой, цена/качество ок
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Эмин Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для игр. Работает норм. Темп не мерил. Систему бы на этот диск не ставил, а для игр норм решение
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Геннадий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Спустя два месяца пока проблем нет
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, гарантия Ситилинк
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Андрей в.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, поставил систему, всё летает
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Влад Ч.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, показатели скорости в точности как указано характеристиках товара
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает прекрасно, все летает.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Пашет в компе уже. Вон он внутри… Не первый раз беру такой.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Достойный накопитель, скорости 2000+
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает,скорость на уровне.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальное качество, в недорогие сборки оптимальный вариант
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск. Работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
скорость чтения и записи в норме,вроде работают без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
на плате устанавилась легко,брал для сборки.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Никита И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ссдшник, правда пришлось повозиться немного с определением его в компе, но это из-за неопытности, сам накопитель качественный.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Климова Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Все супер, работает, комп теперь летает
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
производитель хороший но с этим диском возникли проблемы при установке на него операционной системы. пришлось сдать (
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
работает очень хорошо, просто пушка!
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный , выдавала неадыкват



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Kingspec
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
3400
Скорость записи, Мб/с
3100
Время наработки на отказ, час
1000000
Энергопотребление
3.4
Страна производитель
Китай
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Алексей Б.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, месяц в бою без проблем
Источник: Яндекс Маркет
21.05.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
Поставил на MacBook Air 11" 2015г. Все установилось и работает нормально.
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Пока, вот уже года 2, SSD диски KingSpec работают без проблем. И их стоимость невысокая.
Источник: Яндекс Маркет
03.05.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает, поставил основным диском
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Максим А.

Достоинства:


Комментарий:
нормальный диск, беру не первый такой, цена/качество ок
Источник: Яндекс Маркет
15.04.2025
Эмин Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брал для игр. Работает норм. Темп не мерил. Систему бы на этот диск не ставил, а для игр норм решение
Источник: Яндекс Маркет
10.04.2025
Геннадий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Спустя два месяца пока проблем нет
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Виктор Б.

Достоинства:


Комментарий:
все отлично, гарантия Ситилинк
Источник: Яндекс Маркет
31.03.2025
Андрей в.

Достоинства:


Комментарий:
всё отлично, поставил систему, всё летает
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Влад Ч.

Достоинства:


Комментарий:
все работает, показатели скорости в точности как указано характеристиках товара
Источник: Яндекс Маркет
22.03.2025
Николай П.

Достоинства:


Комментарий:
Работает прекрасно, все летает.
Источник: Яндекс Маркет
20.03.2025
Вячеслав М.

Достоинства:


Комментарий:
Пашет в компе уже. Вон он внутри… Не первый раз беру такой.
Источник: Яндекс Маркет
18.03.2025
Максим К.

Достоинства:


Комментарий:
Достойный накопитель, скорости 2000+
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Роман М.

Достоинства:


Комментарий:
Работает,скорость на уровне.
Источник: Яндекс Маркет
17.03.2025
Александр А.

Достоинства:


Комментарий:
Нормальное качество, в недорогие сборки оптимальный вариант
Источник: Яндекс Маркет
11.03.2025
Дмитрий Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный диск. Работает хорошо.
Источник: Яндекс Маркет
09.03.2025
Юрий Д.

Достоинства:


Комментарий:
скорость чтения и записи в норме,вроде работают без нареканий
Источник: Яндекс Маркет
02.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
на плате устанавилась легко,брал для сборки.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Никита И.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший ссдшник, правда пришлось повозиться немного с определением его в компе, но это из-за неопытности, сам накопитель качественный.
Источник: Яндекс Маркет
10.02.2025
Климова Ирина

Достоинства:


Комментарий:
Все супер, работает, комп теперь летает
Источник: Яндекс Маркет
27.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
производитель хороший но с этим диском возникли проблемы при установке на него операционной системы. пришлось сдать (
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2025
Алексей Г.

Достоинства:


Комментарий:
работает очень хорошо, просто пушка!
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2025
Виталий М.

Достоинства:


Комментарий:
товар отличный , выдавала неадыкват


Накопитель SSD Kingspec PCI-E 3.0 1Tb (NX-1TB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...