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SSD Накопитель SSD ТМИ SATA III 256Gb (ЦРМП.467512.001) купить в Москве
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Накопитель SSD ТМИ SATA III 256Gb (ЦРМП.467512.001)

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Накопитель SSD ТМИ SATA III 256Gb (ЦРМП.467512.001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
586
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540282
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Характеристики

Бренд
ТМИ
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
586
Время наработки на отказ, час
3000000
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD ТМИ SATA III 256Gb (ЦРМП.467512.001)

Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.



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Отзывы о товаре Накопитель SSD ТМИ SATA III 256Gb (ЦРМП.467512.001)




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Характеристики
Бренд
ТМИ
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
2.5"
Объем
256
Интерфейс подключения
SATA
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
560
Скорость записи, Мб/с
510
Максимальный ресурс записи (TBW)
586
Время наработки на отказ, час
3000000
Страна производитель
Россия
Описание
Тип памяти 3D TLC обеспечивает высокую скорость и длительный срок службы. Эффективная организация пространства на чипе позволяет создать SSD с большой емкостью в компактном формате. С объемом 256 ГБ вы получите сочетание производительности и оптимального места для хранения файлов. Интерфейс SATA III обеспечивает отличную скорость передачи данных и совместимость с большинством современных систем. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. 2.5" — самый распространенный форм-фактор, который подходит для большинства ноутбуков и настольных ПК.


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