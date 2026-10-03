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SSD Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 2TB (S78-440Q550-P83) купить в Москве
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Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 2TB (S78-440Q550-P83)

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Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 2TB (S78-440Q550-P83) - фото 1
Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 2TB (S78-440Q550-P83) - фото 2
Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 2TB (S78-440Q550-P83) - фото 3
Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 2TB (S78-440Q550-P83) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
4200
Максимальный ресурс записи (TBW)
450
Энергопотребление, Вт
4.4
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 2TB (S78-440Q550-P83) - фото 1
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 2TB (S78-440Q550-P83) - фото 2
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 2TB (S78-440Q550-P83) - фото 3
  • Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 2TB (S78-440Q550-P83) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 626039
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
4200
Максимальный ресурс записи (TBW)
450
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
4.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х1
Вес, г.
20

Описание товара Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 2TB (S78-440Q550-P83)

M.2 накопитель MSI SPATIUM M461 – модель игрового уровня. Это устройство с интерфейсом PCI-E Gen 4x4 NVMe обеспечивает значительный прирост производительности и отзывчивости аппаратной платформы. Скорость достигает значения 5000 Мбайт/сек в режиме последовательного чтения. SSD предоставляет достаточно пространства для хранения игр и мультимедийного контента. Благодаря компактному форм-фактору M.2 накопитель может использоваться в ноутбуке и системах с ограниченным пространством. Интегрированные средства защиты и коррекции ошибок гарантируют надежность в эксплуатации MSI SPATIUM M461.

Отзывы о товаре Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 2TB (S78-440Q550-P83)




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
500
Скорость записи, Мб/с
4200
Максимальный ресурс записи (TBW)
450
Время наработки на отказ, час
1500000
DRAM буфер
нет
Энергопотребление, Вт
4.4
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
M.2 накопитель MSI SPATIUM M461 – модель игрового уровня. Это устройство с интерфейсом PCI-E Gen 4x4 NVMe обеспечивает значительный прирост производительности и отзывчивости аппаратной платформы. Скорость достигает значения 5000 Мбайт/сек в режиме последовательного чтения. SSD предоставляет достаточно пространства для хранения игр и мультимедийного контента. Благодаря компактному форм-фактору M.2 накопитель может использоваться в ноутбуке и системах с ограниченным пространством. Интегрированные средства защиты и коррекции ошибок гарантируют надежность в эксплуатации MSI SPATIUM M461.
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Накопитель SSD MSI SPATIUM M461 NVMe M.2 2TB (S78-440Q550-P83) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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