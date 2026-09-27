Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Western Digital 2.0Tb Black (WDS200T2XHE)
2000-гигабайтный SSD M.2 накопитель WD Black SN850X [WDS200T2XHE] оснащен массивным радиатором. Элемент теплоотвода гарантирует температурную стабильность и сохранение быстродействие устройства при любых нагрузках. Назначение модели – комплектация игровых системных блоков экстра-класса и мощных универсальных ПК для дома или офиса. Форм-фактор накопителя WD Black SN850X [WDS200T2XHE] – 2280. Обмен данными производится с помощью интерфейса PCI-E 4.0 x4. Накопитель поддерживает технологию Microsoft DirectStorage, которая ускоряет загрузку игр. Производительность устройства позволяет продуктивно использовать любые операционные системы и программы. Обеспечивается скорость последовательного чтения до 7300 МБ/с. Предельный показатель для записи – 6600 МБ/с. Выполнение любых операций ускоряет DRAM буфер. Его влияние особенно велико при работе с большим количеством мелких или сильно фрагментированных файлов. Максимальный ресурс записи накопителя – 1200 ТБ. Показатель является преимуществом для SSD рассматриваемой емкости. Накопитель рассчитан на высокую интенсивность сохранения данных.
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