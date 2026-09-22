Накопитель SSD Samsung 2TB PM9A1 (MZVL22T0HBLB-0ZW07)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Samsung 2TB PM9A1 (MZVL22T0HBLB-0ZW07)
**Твердотельный накопитель Samsung M.2 2280 2 TB PM9A1: скорость и надёжность для вашего ПК** Увеличьте производительность вашего компьютера с SSD-накопителем Samsung M.2 2280! Этот современный накопитель обеспечит быструю загрузку операционной системы и приложений, ускорит работу с файлами и повысит общую производительность вашего ПК. **Основные характеристики:** * ёмкость: 2 ТБ — достаточно места для хранения большого объёма данных; * интерфейс: PCIe Gen4?4 NVMe — высокая скорость передачи данных; * скорость чтения до 7000 МБ/с и записи до 5200 МБ/с — заметное ускорение работы системы; * производительность IOPS: 1000K/850K — высокая эффективность при работе с множеством мелких файлов; * технология памяти TLC 3D — надёжность и долговечность накопителя. С SSD Samsung M.2 2280 вы забудете о долгом ожидании загрузки системы и программ. Накопитель идеально подойдёт для игровых ПК, рабочих станций и других систем, где важна высокая скорость работы. Обеспечьте своему компьютеру новый уровень производительности с Samsung!
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, TLC, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 28 320 руб.7080 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 2000Gb (SNV3SM3/2T0)
-
В наличииЦена 29 200 руб.7300 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data 2Tb Legend 710 M.2 2280
-
В наличииЦена 29 620 руб.7405 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB P320 P320P2TBM28 PATRIOT
-
В наличииЦена 30 090 руб.7523 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston 1024Gb (SKC600/1024G)
-
В наличииЦена 30 300 руб.7575 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 A-DATA 2.0TB LEGEND 900 (SLEG-900-2TCS)
-
В наличииЦена 30 530 руб.7633 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data SU630 1.92Tb (ASU630SS-1T92Q-R)
-
В наличииЦена 30 820 руб.7705 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 2TB P400VP2TBM28H PATRIOT
-
В наличииЦена 31 240 руб.7810 руб. в СплитНакопитель SSD Samsung 870 EVO 1TB (MZ-77E1T0B/EU)
-
В наличииЦена 31 410 руб.7853 руб. в СплитНакопитель SSD A-Data Gammix S70 Blade 2048GB (AGAMMIXS70B-2T-CS...
-
В наличииЦена 31 450 руб.7863 руб. в СплитНакопитель SSD Patriot 2TB Viper VP4300 Lite M.2 (VP4300L2TBM28H...
-
В наличииЦена 31 830 руб.7958 руб. в СплитНакопитель SSD M.2 2280 1TB NVMe PCIE 5.0 x4 14200/11000 SFYR2S/...
-
В наличииЦена 32 210 руб.8053 руб. в СплитНакопитель SSD Kingston KC3000 2.0Tb (SKC3000D/2048G)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ, 512 ГБ
Теги товара: TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, PCIe 4.0 x4, TLC, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280, TLC, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, TLC, M.2 2280
Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 2TB PM9A1 (MZVL22T0HBLB-0ZW07)