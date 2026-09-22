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SSD Накопитель SSD Samsung 2TB PM9A1 (MZVL22T0HBLB-0ZW07) купить в Москве
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Накопитель SSD Samsung 2TB PM9A1 (MZVL22T0HBLB-0ZW07)

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Накопитель SSD Samsung 2TB PM9A1 (MZVL22T0HBLB-0ZW07) - фото 1
Накопитель SSD Samsung 2TB PM9A1 (MZVL22T0HBLB-0ZW07) - фото 2
Накопитель SSD Samsung 2TB PM9A1 (MZVL22T0HBLB-0ZW07) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
5200
Энергопотребление, Вт
5.8
  • Накопитель SSD Samsung 2TB PM9A1 (MZVL22T0HBLB-0ZW07) - фото 1
  • Накопитель SSD Samsung 2TB PM9A1 (MZVL22T0HBLB-0ZW07) - фото 2
  • Накопитель SSD Samsung 2TB PM9A1 (MZVL22T0HBLB-0ZW07) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 160 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 718569
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
5200
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление, Вт
5.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х1
Вес, г.
10

Описание товара Накопитель SSD Samsung 2TB PM9A1 (MZVL22T0HBLB-0ZW07)

**Твердотельный накопитель Samsung M.2 2280 2 TB PM9A1: скорость и надёжность для вашего ПК** Увеличьте производительность вашего компьютера с SSD-накопителем Samsung M.2 2280! Этот современный накопитель обеспечит быструю загрузку операционной системы и приложений, ускорит работу с файлами и повысит общую производительность вашего ПК. **Основные характеристики:** * ёмкость: 2 ТБ — достаточно места для хранения большого объёма данных; * интерфейс: PCIe Gen4?4 NVMe — высокая скорость передачи данных; * скорость чтения до 7000 МБ/с и записи до 5200 МБ/с — заметное ускорение работы системы; * производительность IOPS: 1000K/850K — высокая эффективность при работе с множеством мелких файлов; * технология памяти TLC 3D — надёжность и долговечность накопителя. С SSD Samsung M.2 2280 вы забудете о долгом ожидании загрузки системы и программ. Накопитель идеально подойдёт для игровых ПК, рабочих станций и других систем, где важна высокая скорость работы. Обеспечьте своему компьютеру новый уровень производительности с Samsung!

Отзывы о товаре Накопитель SSD Samsung 2TB PM9A1 (MZVL22T0HBLB-0ZW07)




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2000
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7000
Скорость записи, Мб/с
5200
Время наработки на отказ, час
1500000
Энергопотребление, Вт
5.8
Страна производитель
Китай
Описание
**Твердотельный накопитель Samsung M.2 2280 2 TB PM9A1: скорость и надёжность для вашего ПК** Увеличьте производительность вашего компьютера с SSD-накопителем Samsung M.2 2280! Этот современный накопитель обеспечит быструю загрузку операционной системы и приложений, ускорит работу с файлами и повысит общую производительность вашего ПК. **Основные характеристики:** * ёмкость: 2 ТБ — достаточно места для хранения большого объёма данных; * интерфейс: PCIe Gen4?4 NVMe — высокая скорость передачи данных; * скорость чтения до 7000 МБ/с и записи до 5200 МБ/с — заметное ускорение работы системы; * производительность IOPS: 1000K/850K — высокая эффективность при работе с множеством мелких файлов; * технология памяти TLC 3D — надёжность и долговечность накопителя. С SSD Samsung M.2 2280 вы забудете о долгом ожидании загрузки системы и программ. Накопитель идеально подойдёт для игровых ПК, рабочих станций и других систем, где важна высокая скорость работы. Обеспечьте своему компьютеру новый уровень производительности с Samsung!
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Отзывы


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