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SSD Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T) купить в Москве
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Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T)

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Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T) - фото 1
Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T) - фото 2
Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T) - фото 3
Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T) - фото 4
Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T) - фото 5
Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T) - фото 6
Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T) - фото 7
Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T) - фото 8
Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
2000
  • Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T) - фото 1
  • Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T) - фото 2
  • Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T) - фото 3
  • Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T) - фото 4
  • Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T) - фото 5
  • Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T) - фото 6
  • Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T) - фото 7
  • Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T) - фото 8
  • Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 715040
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Характеристики

Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
2000
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х10х1
Вес, г.
50

Описание товара Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T)

Благодаря применению новейшего высокоскоростного интерфейса PCIe 4.0 x4 и сочетанию инновационных технологий твердотельный накопитель Digma META M6 демонстрирует превосходную производительность. Скорость чтения у диска достигает 7300 МБ/с, а скорость записи – 6600 МБ/с. SSD создан на основе мощного китайского контроллера Maxio MAP1602 с поддержкой прогрессивного протокола NVMe и современной технологии флеш-памяти с многослойной структурой TLC 3D NAND. Эти характеристики помогут серьезно сократить время ожидания при работе с тяжелыми приложениями. Модель отлично подойдет для установки тяжелых профессиональных программ, игр с высокими системными требованиями, а также для хранения и копирования значительного объема данных. Объем устройства составляет 2 ТБ. Пользователи получают возможность для хранения множества ресурсоемких игр, профессиональных программ для работы и творчества, фильмов и видео в сверхвысоком разрешении и много другого. Digma META M6 предлагает невероятные показатели ресурса TBW – до 2000 ТБ. Твердотельный накопитель производится в компактном, широко распространенном форм-факторе M.2 2280. Толщина модели всего 2,25 мм. Диск совместим с ПК, ультратонкими ноутбуками и игровыми консолями c поддержкой SSD PCIe 4.0 x4. Модель подходит для установки на Sony PlayStation 5. Digma META M6 показывает не только превосходные результаты работы, но и имеет высочайший уровень качества и надежности. Локальная гарантия на SSD действует в течение пяти лет.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Digma 2Tb Meta M6 (DGSM4002TM63T)




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Характеристики
Бренд
Digma
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
7300
Скорость записи, Мб/с
6600
Максимальный ресурс записи (TBW)
2000
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Благодаря применению новейшего высокоскоростного интерфейса PCIe 4.0 x4 и сочетанию инновационных технологий твердотельный накопитель Digma META M6 демонстрирует превосходную производительность. Скорость чтения у диска достигает 7300 МБ/с, а скорость записи – 6600 МБ/с. SSD создан на основе мощного китайского контроллера Maxio MAP1602 с поддержкой прогрессивного протокола NVMe и современной технологии флеш-памяти с многослойной структурой TLC 3D NAND. Эти характеристики помогут серьезно сократить время ожидания при работе с тяжелыми приложениями. Модель отлично подойдет для установки тяжелых профессиональных программ, игр с высокими системными требованиями, а также для хранения и копирования значительного объема данных. Объем устройства составляет 2 ТБ. Пользователи получают возможность для хранения множества ресурсоемких игр, профессиональных программ для работы и творчества, фильмов и видео в сверхвысоком разрешении и много другого. Digma META M6 предлагает невероятные показатели ресурса TBW – до 2000 ТБ. Твердотельный накопитель производится в компактном, широко распространенном форм-факторе M.2 2280. Толщина модели всего 2,25 мм. Диск совместим с ПК, ультратонкими ноутбуками и игровыми консолями c поддержкой SSD PCIe 4.0 x4. Модель подходит для установки на Sony PlayStation 5. Digma META M6 показывает не только превосходные результаты работы, но и имеет высочайший уровень качества и надежности. Локальная гарантия на SSD действует в течение пяти лет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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