SSD накопитель Netac ZX20 II 2TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty
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Характеристики
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1800
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741471
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1800
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х9х2
Вес, г.
100
Описание товара SSD накопитель Netac ZX20 II 2TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty
Портативный SSD NETAC NT01ZX20II-2T0–32BK сочетает компактность и высокую скорость передачи данных. Накопитель объёмом 1.95 ТБ оснащён интерфейсом USB-C с пропускной способностью до 10 Гбит/с, что ускоряет работу с файлами. Корпус из алюминия и силикона защищает устройство и облегчает переноску.
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Бренд
Форм-фактор
1.8"
Объем, Гб
2048
Интерфейс подключения
USB Type-C
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2000
Скорость записи, Мб/с
1800
Страна производитель
Китай
Портативный SSD NETAC NT01ZX20II-2T0–32BK сочетает компактность и высокую скорость передачи данных. Накопитель объёмом 1.95 ТБ оснащён интерфейсом USB-C с пропускной способностью до 10 Гбит/с, что ускоряет работу с файлами. Корпус из алюминия и силикона защищает устройство и облегчает переноску.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Форм-фактор, Тип флэш памяти, Объем, 2.5", Тип флэш памяти, TLC, Объем, 1024 ГБ, 2048 ГБ
SSD накопитель Netac ZX20 II 2TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре SSD накопитель Netac ZX20 II 2TB USB 3.2 Gen 2 Type-C External Magnetic Portable SSD, R/W up to 2000MB/1800MB/s, with USB C to A cable and 20Gbps USB C to C cable 3Y wty