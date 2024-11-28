Накопитель SSD Netac N930E Pro 1Tb (NT01N930E-001T-E4X)
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Характеристики
Описание товара Накопитель SSD Netac N930E Pro 1Tb (NT01N930E-001T-E4X)
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
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Достоинства:
Комментарий:
отличный SSD за свои деньги, винда встала без проблем, игры и программы, работают хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, как раз такой хотел. Не греется, вполне надёжный.
Достоинства:
Комментарий:
Всем привет, пользуюсь уже пару месяцев, ни каких притензий нет. Вставил в слот, примерно 600 гигов игр накачал, скорость записи выше чем скорость интернета помоему.
Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac N930E Pro 1Tb (NT01N930E-001T-E4X)
Достоинства:
Комментарий:
отличный SSD за свои деньги, винда встала без проблем, игры и программы, работают хорошо
Достоинства:
Комментарий:
Хороший диск, как раз такой хотел. Не греется, вполне надёжный.
Достоинства:
Комментарий:
Всем привет, пользуюсь уже пару месяцев, ни каких притензий нет. Вставил в слот, примерно 600 гигов игр накачал, скорость записи выше чем скорость интернета помоему.