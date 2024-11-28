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SSD Накопитель SSD Netac N930E Pro 1Tb (NT01N930E-001T-E4X) купить в Москве
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Накопитель SSD Netac N930E Pro 1Tb (NT01N930E-001T-E4X)

3 Отзывы
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Накопитель SSD Netac N930E Pro 1Tb (NT01N930E-001T-E4X)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2130
Скорость записи, Мб/с
1720
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 520 руб. 
Начислим 233 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 475257
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Накопитель SSD Netac N930E Pro 1Tb (NT01N930E-001T-E4X)
14 520 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2130
Скорость записи, Мб/с
1720
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х3
Вес, г.
30

Описание товара Накопитель SSD Netac N930E Pro 1Tb (NT01N930E-001T-E4X)

Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.

Отзывы о товаре Накопитель SSD Netac N930E Pro 1Tb (NT01N930E-001T-E4X)

Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный SSD за свои деньги, винда встала без проблем, игры и программы, работают хорошо
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск, как раз такой хотел. Не греется, вполне надёжный.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Aleksey E.

Достоинства:


Комментарий:
Всем привет, пользуюсь уже пару месяцев, ни каких притензий нет. Вставил в слот, примерно 600 гигов игр накачал, скорость записи выше чем скорость интернета помоему.



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Характеристики
Бренд
NETAC
Тип товара
SSD накопители
Объем SSD (диапазон)
от 750 ГБ до 1 ТБ
Скорость записи, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Скорость чтения, Мб/с (диапазон)
от 1000 до 2500
Форм-фактор
M.2 2280
Объем
1024
Интерфейс подключения
PCIe 4.0 x4
Тип флэш-памяти
TLC
Скорость чтения, Мб/c
2130
Скорость записи, Мб/с
1720
Максимальный ресурс записи (TBW)
600
Развернуть
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Китай
Описание
Современные модели SSD с типом памяти 3D обеспечивает плотность хранения, открывая возможности для работы с большими объемами данных и повышая производительность. С вместимостью 1 ТБ вы сможете хранить все важные файлы, мультимедию и игры, наслаждаясь высокой производительностью и мгновенной загрузкой даже тяжелых приложений. Интерфейс PCIe 3.0 x4 обладает увеличенной скоростью передачи данных, отлично подходит для ресурсоемких приложений и игр. Поддержка NVMe позволяет существенно ускорить загрузку операционной системы и приложений, обеспечить быстрое копирование файлов и улучшить общую отзывчивость системы. NVMe предлагает возможность оптимизированного хранения, что важно для работы с базами данных, виртуализацией и другими ресурсозатратными приложениями. TRIM помогает управлять свободным пространством и увеличивает срок службы накопителя. DRAM буфер обеспечивает дополнительную производительность за счет кэширования данных. Форм-фактор SSD определяет его физические размеры и способ установки в компьютер. M.2 2280 устанавливается напрямую на материнскую плату, что экономит место и улучшает охлаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
28.11.2024
Николай К.

Достоинства:


Комментарий:
отличный SSD за свои деньги, винда встала без проблем, игры и программы, работают хорошо
Источник: Яндекс Маркет
31.10.2024
Андрей П.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший диск, как раз такой хотел. Не греется, вполне надёжный.
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Aleksey E.

Достоинства:


Комментарий:
Всем привет, пользуюсь уже пару месяцев, ни каких притензий нет. Вставил в слот, примерно 600 гигов игр накачал, скорость записи выше чем скорость интернета помоему.


Накопитель SSD Netac N930E Pro 1Tb (NT01N930E-001T-E4X) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 14520 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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