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SSD Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 710 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 256GB 2100/1000 COLOR BOX купить в Москве
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Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 710 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 256GB 2100/1000 COLOR BOX

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Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 710 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 256GB 2100/1000 COLOR BOX - фото 1
Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 710 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 256GB 2100/1000 COLOR BOX - фото 2
Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 710 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 256GB 2100/1000 COLOR BOX - фото 3
Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 710 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 256GB 2100/1000 COLOR BOX - фото 4
Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 710 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 256GB 2100/1000 COLOR BOX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1000
Максимальный ресурс записи (TBW)
65
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 710 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 256GB 2100/1000 COLOR BOX - фото 1
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 710 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 256GB 2100/1000 COLOR BOX - фото 2
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 710 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 256GB 2100/1000 COLOR BOX - фото 3
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 710 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 256GB 2100/1000 COLOR BOX - фото 4
  • Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 710 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 256GB 2100/1000 COLOR BOX - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741422
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Характеристики

Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1000
Максимальный ресурс записи (TBW)
65
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
13х11х2
Вес, г.
35

Описание товара Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 710 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 256GB 2100/1000 COLOR BOX

SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 710 [ALEG-710-256GCS] с объемом 256 ГБ ориентирован на использование в качестве системного диска производительных универсальных компьютеров. Соответствие форм-фактору 2280 гарантирует устройству совместимость почти с любыми материнскими платами стационарных ПК и многими ноутбуками. Модель использует для обмена информацией высокоскоростной интерфейс PCI-E 3.x x4. Накопитель поддерживает алгоритм коррекции ошибок LDPC и мониторинг S.M.A.R.T. Команда TRIM оптимизирует дисковое пространство и улучшает быстродействие. SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 710 [ALEG-710-256GCS] обеспечивает скорость последовательного чтения до 2100 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 1000 МБ/с. Устройство обеспечивает высокую производительность файловых операций в офисных пакетах, архиваторах, файловых менеджерах и другом типовом программном обеспечении. В комплектацию накопителя входит радиатор из алюминия, который исключает перегрев устройства при любых нагрузках. Это необходимо для стабильности скоростных характеристик. Максимальный ресурс записи модели – 65 ТБ.

Отзывы о товаре Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 710 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 256GB 2100/1000 COLOR BOX




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Характеристики
Бренд
A-Data
Форм-фактор
M.2 2280
Объем, Гб
256
Интерфейс подключения
PCIe 3.0 x4
Тип флэш-памяти
3D NAND
Скорость чтения, Мб/c
2100
Скорость записи, Мб/с
1000
Максимальный ресурс записи (TBW)
65
Время наработки на отказ, час
1500000
Страна производитель
Тайвань
Описание
SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 710 [ALEG-710-256GCS] с объемом 256 ГБ ориентирован на использование в качестве системного диска производительных универсальных компьютеров. Соответствие форм-фактору 2280 гарантирует устройству совместимость почти с любыми материнскими платами стационарных ПК и многими ноутбуками. Модель использует для обмена информацией высокоскоростной интерфейс PCI-E 3.x x4. Накопитель поддерживает алгоритм коррекции ошибок LDPC и мониторинг S.M.A.R.T. Команда TRIM оптимизирует дисковое пространство и улучшает быстродействие. SSD M.2 накопитель ADATA LEGEND 710 [ALEG-710-256GCS] обеспечивает скорость последовательного чтения до 2100 МБ/с. Соответствующий показатель для записи – 1000 МБ/с. Устройство обеспечивает высокую производительность файловых операций в офисных пакетах, архиваторах, файловых менеджерах и другом типовом программном обеспечении. В комплектацию накопителя входит радиатор из алюминия, который исключает перегрев устройства при любых нагрузках. Это необходимо для стабильности скоростных характеристик. Максимальный ресурс записи модели – 65 ТБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Твердотельный накопитель ADATA LEGEND 710 M.2 2280 NVMe PCIe 3.0 x4 256GB 2100/1000 COLOR BOX - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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